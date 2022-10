El presidente, Luis Lacalle Pou, convocó a todos los legisladores de la coalición a una reunión para este lunes a las 17.00 en la residencia de Suárez y Reyes, en la que también participarán el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, encabezadas por su presidente, Robert Silva. La convocatoria tendrá como eje la transformación educativa y, según señaló el diputado colorado Felipe Schipani a la diaria, el fin es “que el gobierno se unifique atrás de ella” e “intercambiar información sobre los procesos que se están dando”.

“El objetivo es que toda la coalición esté encolumnada atrás de esto, que lo está, pero para que quizás pase a tener un mayor protagonismo en la defensa de lo que se está haciendo en cada departamento, por eso van a ir todos los diputados. Además, esto es un compromiso asumido en campaña electoral: en el Compromiso por el país hay un capítulo que habla de transformar la educación, y fue uno de los temas centrales en el referéndum de la LUC [ley de urgente consideración]. O sea que la ciudadanía ha ratificado este camino que se está transitando”, evaluó Schipani.

En la opinión del colorado, las manifestaciones contrarias a la reforma de la educación se están dando “porque hay sectores cuya razón de existencia es oponerse a cualquier cambio que se quiera hacer en la educación, ahora y en el pasado”. Sostuvo que se han opuesto “a cualquier cambio” porque “son los sectores más conservadores, fundamentalmente, que están radicados en los sindicatos de la enseñanza, que no quieren que nada cambie en la educación”, y por eso “están poniéndole todos los obstáculos posibles a un gobierno que está decido a avanzar hacia la transformación de la educación”.

“Mientras no generamos cambios, quienes sufren las consecuencias son los jóvenes de los sectores más vulnerables, en donde sólo 18 de cada 100 terminan el liceo, tenemos tasas de abandono africanas y niveles de aprendizaje muy malos. Y seguimos postergando la posibilidad de darles una educación que les permita desarrollarse en la vida, generar igualdad de oportunidades para todos”, sostuvo.

Schipani subrayó que “el fondo del tema” es que “la educación por competencias es lo que han adoptado todos los países que les va bien en la educación, los que están arriba en las tablas Pisa” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “desde Finlandia y Japón hasta Canadá”. “Todos hace ya un tiempo importante que están con un paradigma de la educación por competencias, pero acá todavía estamos discutiendo la redondez de la tierra”, sostuvo.

Por último, Schipani señaló que se está viendo “una actitud virulenta de algunos actores, con permanentes ataques, insultos y agravios”, pero, a su juicio, “lo que hacen, en definitiva, termina favoreciendo al proceso de reforma, porque si la gente ve que estos son los que se oponen a lo que se está haciendo, rápidamente se coloca del lado de los que están llevando adelante la transformación”. “Las autoridades abren canales de diálogo, van, dan la cara, cualquiera va a hacer su propuesta, y en vez de aprovechar esa instancia, van a insultar y agraviar. Eso desacredita la oposición a la reforma”, finalizó.

Reunión busca que la coalición maneje la información “de manera uniforme”

En tanto, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez señaló a la diaria que seguramente Lacalle Pou pretende que las reuniones que se han venido teniendo en forma bilateral, entre los jerarcas del Codicen y legisladores de cada partido de la coalición, se hagan de forma general, para que todos los socios de la coalición manejen información “de manera uniforme”.

Rodríguez también criticó “la intolerancia de algunos pocos que no aceptan que las autoridades legítimas de los órganos de gobernanza de la educación pretendan llevar adelante las propuestas” que estaban en el Compromiso por el país “y fueron respaldadas por el voto popular”. “En nuestro sistema democrático, republicano y representativo de gobierno la representación, justamente, recae en los representantes del pueblo, no en corporativismos ni en sindicatos ni en aquellas minorías que se pretenden erigir como los dueños de la verdad”, indicó.

El diputado agregó que “si, llegado el momento, la población entiende que esas ideas no eran las que en su momento fueron respaldadas, tiene un elemento democrático, que es el voto, para cambiar a los gobernantes”, pero “no es por presiones ni por minorías patoteras, que no hablan bien de la sociedad ni de quienes son los que van a educar a nuestros hijos”.

“Lamento mucho todos estos episodios que se han venido sucediendo. Si bien, por suerte, la gran mayoría de estas reuniones cara a cara no tienen este tipo de incidentes. A lo sumo, habrá algún docente o aspirante a docente que demuestre su descontento y posición contraria, que es legítimo, pero la gran mayoría de estas instancias han sido en el marco de la cordialidad y el respeto al que piensa distinto. Pero, claro, que un perro muerda a un hombre no es noticia, pero que el hombre muerda al perro sí lo es, entonces, la noticia es cada vez que pasa un episodio de los no deseados”, finalizó Rodríguez.