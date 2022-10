El presidente Luis Lacalle Pou concurrió este martes a Villa Soriano, para la inauguración de una cámara de frío para acopio de pescado, un proyecto ejecutado por la Intendencia de Soriano y financiado por el Fondo de Desarrollo del Interior, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En medio del evento, el mandatario fue consultado en rueda de prensa por varios temas de agenda.

En cuanto a la transformación educativa, señaló que el gobierno seguirá adelante con ella, y cree que “no debe haber padre o alumno que no se dé cuenta de que la necesita, o comunidad educativa que piense que no debe haber una transformación”. “Nosotros tuvimos 15 años de un gobierno que tomó determinadas medidas o dejó de tomar”, indicó, en referencia al Frente Amplio (FA). Luego, recordó las palabras del expresidente José Mujica, cuando asumió el gobierno, en 2010, que ante el Parlamento dijo “educación, educación, educación”.

“Estamos convencidos de que el camino es el que tomamos: más independencia de los centros educativos, elección de horas, cambiar la currícula, gestionar recursos para darle a lugares más necesitados. Lamentablemente, hay fuerzas conservadoras que no quieren cambiar; a veces uno puede comprender porque eso significa hacer un esfuerzo; ahora, el mundo va en una dirección y a mucha velocidad, y todos sabemos que la capacidad que tengamos de darle herramientas a nuestros niños y a nuestros adolescentes es la libertad que van a tener en el futuro”, sostuvo.

Agregó que “si la idea es quedarse, trancar, no cuentan con el gobierno”, pero “si la idea es aportar y mejorar”, siempre van a estar para eso, “pero la transformación educativa empezó y no se va a detener”.

Sobre el proyecto de la reforma de la seguridad social, que el viernes entrará al Parlamento, sostuvo que hace “por lo menos” 15 años “que se viene hablando de que es urgente la reforma de la seguridad social” y “la urgencia sigue”. Lacalle Pou subrayó que en la Ley de Urgente Consideración se estableció una comisión multipartidaria para que estudie el tema, que armó un documento y se votó, pero “no lo acompañó la oposición”. Destacó que el gobierno presentó el anteproyecto y no recibieron propuestas del FA hasta el momento.

“Esperemos tenerlas de manera positiva en el Parlamento, y el lunes la coalición acordó ir con un proyecto de ley de la reforma de la seguridad social, que es necesaria, lo viene diciendo todo el mundo; que es sostenible, porque de nada sirve presentar una reforma que a los dos años pierda vigencia, y que es justa, porque genera muchísimos derechos. Hay un resumen donde se habla de jubilaciones mínimas que van a crecer, se habla de gente que ha aportado 14 años y no se podía jubilar, ahora se va a jubilar”, sostuvo.

Por último, el mandatario fue consultado sobre un informe del programa de televisión Santo y Seña, de Canal 4, en el que dieron testimonio personas que señalaron haber sido estafadas por su exjefe de custodia, Alejandro Astesiano. “Me imagino que es una pregunta capciosa, porque obvio que no, si no hubiera actuado en consecuencia”, contestó, ante la pregunta de si conocía esas denuncias. Indicó que el caso Astesiano “obviamente” le afectó en lo “personal”, sobre todo “después de haber pedido el legajo y haber sido negado dos veces, el tema de los antecedentes, que modifiquen en la computadora”. “Está en la justicia, más no puedo aportar”, finalizó.