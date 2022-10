Luego de que se conociera que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) le retiró el apoyo a la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), por supuestas irregularidades en los datos brindados, en la tarde del lunes el titular de esa cartera, Martín Lema, se reunió en el Parlamento con la vicepresidenta Beatriz Argimón y legisladores de la coalición, con el fin de informarlos sobre el tema.

Luego, en una conferencia de prensa, Lema subrayó que “lo central, lo más importante, es que los alimentos lleguen a las personas que lo necesitan”, y “todo lo demás es secundario, desde intermediarios y una cantidad de aspectos que se defina analizar”. Por eso, agregó, es que están trabajando “intensamente, para lograr una fortaleza en la distribución y en la llegada de alimentos, en lo que tiene que ver con el apoyo coyuntural, pero también con temas de fondo, para que problemas” que en Uruguay hay “de años, desde el punto de vista estructural, tengan soluciones estructurales”. “Es por eso que seguimos apostando al Instituto Nacional de Alimentación [INDA] para lograr una mayor accesibilidad a los alimentos”.

Luego, como se supo, indicó que no van a contar más con la CPS “como intermediaria”, porque “se ha perdido la confianza”. Sostuvo que “de la opinión pública se ha perdido la confianza”, porque “uno puede expresar una cantidad de cosas, pero los hechos son tercos, y los hechos son los que hacen llegar a determinadas conclusiones”. Agregó que en la reunión que mantuvo con la coalición se acreditó “documentalmente” porque no se puede estar “subjetivamente en un ida y vuelta”.

“En un momento se decía por ahí, por parte de representantes de la CPS, que no sabían que el 30 de setiembre era el plazo final para ampliar los datos. Eso es mentira, y si hay alguna duda, está la notificación, por escrito, del 23 de setiembre, en donde establecimos dicho plazo, después de una cantidad de idas y vueltas, entre ellos, algunos que trascendieron públicamente, que por decisión política no se entregaban los datos, poniendo lo político por encima de la alimentación”, indicó.

Además, sostuvo que de acuerdo con el listado proporcionado el sábado había 14 ollas que eran “inexistentes”, pero en realidad “son 20”. “Y digo más, hay otras que están en proceso, pero que por motivos de procesamiento no queremos hacer afirmaciones y expresiones, porque nos gusta ser muy precisos en cada uno de los comentarios. Y como si esto fuera poco, todas estas marchas y contramarchas, en el listado que se presentó ayer también hay ollas inexistentes”, sostuvo. Por lo tanto, insistió con que en el Mides están focalizados “en que lleguen los alimentos a los que más lo necesitan”, por eso propusieron “aumentos de recursos en la Rendición de Cuentas a través del INDA”, y por eso “el gobierno ha hecho un monitoreo permanente, en donde se ha constatado una baja de la demanda de alimentación”.

Vocero de la CPS: “Deberían sentarse con nosotros y preguntarnos qué pasa”

Por su parte, Pedro Rodríguez, uno de los voceros de la CPS, dijo a la diaria que “no existen intermediarios” y que la CPS “no es intermediario de nada”, sino que son “las ollas”. “Nosotros somos los que cocinamos; el intermediario acá es Uruguay Adelante, no nosotros. Vamos a retirar los insumos a Uruguay Adelante, los llevamos a los lugares de acopio, los repartimos a las ollas y las ollas los cocinan, y después somos nosotros los que tomamos todas las decisiones. La que cocina es la misma gente que toma las decisiones en la CPS. Por lo tanto, no somos intermediarios de nada, somos las ollas y los que cocinamos, eso es lo que somos”, subrayó.

Según contó, el lunes hubo muchas reuniones de plenarios de varias redes de ollas (Villa Española, Cerro, Casavalle y Marconi, entre otras), por lo tanto, la CPS “está en movimiento y discutiendo todos estos temas”, y viendo qué resoluciones van a tomar. Subrayó que el domingo en un plenario tomaron algunas definiciones, que en principio eran “tirar puentes” para tratar de que el Mides los reciba, “hacer una gran campaña de recolección de insumos y de dinero, en la medida de lo posible”, y también hacer una conferencia de prensa, en breve, que será martes o miércoles.

Sobre los datos, Rodríguez dijo que “en la urgencia de querer mandar algo para el Mides”, enviaron un listado de ollas en las que estaban “los datos de todas las ollas que solicitaba el Mides”, que “eran válidos, pero no estaban actualizados”, porque cuando se definió mandar la lista se solicitó a las diferentes redes que mandaran los datos actualizados, pero “la avalancha fue muy grande, fueron cayendo en forma rápida, y pese a que el compañero que estaba actualizando y sistematizando esos datos trabajó hasta la madrugada”, no los pudieron entregar “en tiempo y forma”. Por lo tanto, en la mañana del lunes, con los datos actualizados, mandaron la lista otra vez.

Además, Rodríguez insistió con que “en ningún momento y en ningún caso” desde el Mides se hizo referencia ni quedó “claramente establecido que el límite del 30 de setiembre significaba quedarse sin insumos”. Agregó que le parece “increíble” que Lema haya dado una conferencia en el Parlamento para hablar sobre este tema, y subrayó que cuando el ministro ataca a la organización de ollas no está atacando “a una organización que está planteando algo extremo, sino a una organización que está conformada por gente que ayuda a otra gente”. “La CPS es la gente que cocina, que está en las ollas, reparte la comida y va a levantar los insumos”, insistió. “Es increíble que armen todo este circo para destruir a una organización que está formada por gente común y corriente”, acotó.

Por último, en cuanto a que en las listas hay “ollas inexistentes”, dijo que no entrarán en ese tema porque “no tiene ningún sentido”, ya que la CPS chequeó “cada olla”, y aseguró que en algunos casos, cuando el Mides llegaba a los lugares, “las ollas no estaban funcionando porque iban a las tres de la tarde y a esa hora no funcionaba, o no funcionaba ese día sino otro”. Puso como ejemplo que este lunes, en la reunión en Villa Española contaron que el Mides fue a una dirección anterior de una olla, que se había mudado. “Está pasando eso también, pero no sabemos en qué universo están hablando. En vez de estar haciendo grandes conferencias de prensa, y nada menos que en el Parlamento, para atacar a una organización de gente que lo único que está haciendo es ayudar a otros, deberían sentarse con nosotros y preguntarnos qué pasa con esto”, finalizó.

Para Utmides, “el retiro del apoyo a la CPS es desacertado”

En tanto, el lunes la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) emitió un comunicado sobre el tema, en el que señala que la demanda alimentaria de la población “sigue siendo muy alta, configurando uno de los principales motivos de consulta en los diferentes programas del ministerio”. “En un marco en el que la pobreza continúa aumentando, preocupa que la administración interprete que la baja en el uso de programas alimentarios corresponde necesariamente a una baja en la demanda. Los trabajadores entendemos que, por el contrario, se debe a una reducción de los beneficios y al aumento de las trabas burocráticas que dificultan el acceso”, indicaron.

Agregaron que las respuestas del Mides ante la demanda alimentaria “siguen siendo insuficientes” y, de hecho, “se han debilitado una vez que se levantó la emergencia sanitaria”. Pusieron como ejemplo las canastas de emergencia, beneficio que tuvo “una reducción drástica en los últimos meses”. Actualmente, añadieron, “sólo pueden entregarse por única vez a personas con perfiles muy delimitados, y el stock de disponibilidad es muy reducido”.

En cuanto al tema en debate, el gremio sostuvo que “ante la insuficiencia de respuestas de Estado, las ollas populares han tenido un rol fundamental a la hora de garantizar el acceso a la alimentación por parte de la población”, por eso consideran que “el retiro del apoyo a la CPS es desacertado”. “Las ollas populares son muchas veces organizaciones emergentes que surgen en el marco de situaciones extremas, y basan su actividad enteramente en el trabajo voluntario de personas que deciden volcar tiempo y esfuerzo para que llegue un plato de comida a miles de hogares del país”, se subrayó en el comunicado.