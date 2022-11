Este miércoles, Opción Consultores divulgó en Telenoche de Canal 4 su último informe de opinión pública sobre la aprobación del gobierno a noviembre 2022. La encuesta arrojó que 44% de la población considera buena o muy buena la gestión del gobierno liderada por el presidente, Luis Lacalle Pou, y 31% opina que es mala o muy mala. En tanto, 24% consideró que no es ni buena ni mala y 1% no sabe o no contesta.

Entre los electores de la coalición de gobierno, la cifra de quienes consideran buena o muy buena la gestión asciende a 74% y de quienes creen que es mala o muy mala baja a 6%. Por su parte, 20% señaló que no era ni buena ni mala.

En cambio, entre quienes indicaron ser votantes del Frente Amplio (FA), la cifra de opiniones favorables baja a 11% y aumentan a 61% las opiniones desfavorables. 27% indicó que la gestión de gobierno no era buena ni mala y 1% no sabe o no contesta.

Según el análisis realizado por Opción, se observa un “leve incremento de la polarización evaluativa” y una baja en la opinión neutra respecto a la medición anterior. En síntesis, el gobierno “se encamina a cerrar 2022 con una brecha positiva de imagen de gestión, aunque con niveles de aprobación inferiores a los existentes al comenzar el año”. El margen positivo en noviembre es de 13 puntos, cercano al del trimestre pasado, que finalizó con una brecha favorable de 14 puntos.

“Al mismo tiempo, es posible que en este trimestre se produjera una cierta polarización de la imagen de gestión, dado que aumentaron tanto la aprobación (tres puntos) como la desaprobación (cuatro puntos), a costa de un descenso de siete puntos de la evaluación neutra”, señaló la encuestadora, y agregó que comparada a gestiones anteriores, la de Lacalle Pou continúa siendo una de las mejores posicionadas a mitad del período de gobierno.

El efecto Astesiano

A los encuestados también se les preguntó si experimentaron cambios en la evaluación al presidente a raíz del caso del excustodia de presidencia, Alejandro Astesiano. De los encuestados, 60% respondió que no cambió la opinión sobre Lacalle Pou, 22% dijo que la imagen del presidente cambió de forma negativa y 8% dijo que modificó su opinión de forma positiva. Entre los consultados, 10% no sabe o no contesta.

“Esperablemente, la imagen del presidente en relación con el caso Astestiano está muy influenciada por las preferencias político-partidarias. Sin embargo, en ambos electorados prevalecen quienes sostienen que la imagen presidencial no varió a raíz de este episodio”, observó Opción. A su vez, la popularidad del presidente no varió en forma significativa este trimestre: 51% manifestó sentir simpatía y 28%, antipatía; resultados “casi idénticos” a los de agosto (51% y 27% respectivamente).