El intendente de Salto, Andrés Lima, informó sus intenciones de ser precandidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA) y los otros dos jerarcas departamentales del FA, Yamandú Orsi de Canelones y Carolina Cosse de Montevideo, nombres que se manejan también como eventuales precandidatos para 2024, se pronunciaron al respecto.

Cosse expresó su “alegría” por la precandidatura de su compañero y le deseó “mucha suerte”, aunque resaltó que “hay tiempo” para empezar la campaña electoral. “Creo que está haciendo bien el Frente cuando sale a escuchar y la gente habla. Con esa información seguramente va a elaborar y va a hacer una propuesta -mirando la utopía, como decía Tabaré [Vázquez]-, pero aterrizada a la realidad. Así que para mí la prioridad hoy es el 2022, para lo otro hay tiempo. El Frente tiene que tener una propuesta muy clara y que vaya al hueso”, expresó en una rueda de prensa.

“El camino del Frente debe ser ocuparse de 2022, y yo soy frenteamplista”, apuntó la intendenta, y agregó: “Vamos a hacer un recalculando y un posicionamiento en la realidad. Tenemos miles de compatriotas comiendo en las ollas populares, la gente va al súper y al almacén y no le alcanza para llegar a fin de mes. Tenemos más de un homicidio por día; una reforma educativa que está abriéndose camino a los ponchazos; un problema de corrupción instalado en Uruguay, gravísimo, con pasaportes falsos que se expiden desde la Torre Ejecutiva. Creo que tenemos suficiente para preocuparnos en 2022”.

Con respecto a su propia precandidatura, Cosse no la descartó. En la última campaña Cosse manifestó que “si ayuda a avanzar en la discusión en el Plenario” estaba dispuesta a “asumir la responsabilidad que tenga que asumir por cinco años”. Consultada al respecto, apuntó que no había dicho que iba a terminar los cinco años: “Siempre he dicho lo mismo: si el Frente me pide que le firme algo, yo se lo firmo, y el Frente nunca me pidió que firmara algo”. Además, subrayó: “Hoy la preocupación es 2022; ustedes quieren hablar de precandidaturas, yo quiero hablar de la realidad”.

Con respecto a la postura de Lima, resaltó: “En las decisiones personales de mi compañero yo no tengo nada que ver; las respeto profundamente, le deseo mucha suerte a Andrés. Me parece bárbaro aumentar la actividad política. Yo lo que hago es una evaluación política que es mía, con la realidad como está hoy, con los problemas que tenemos hoy”.

Por su parte, el intendente canario dijo que “le parece bien” que surjan nuevos nombres para una carrera presidencial. “Cuando plantean el nombre de Carolina y el mío, siempre digo que hay más compañeros y compañeras que van a jugar esa contienda interna”, agregó.

“Me parece buena cosa que Andrés también aparezca, porque es un intendente con experiencia de gestión. Es bueno que el frenteamplista tenga opciones”, comentó, y remarcó que “falta mucho” para que comience la campaña. “No hay nada claro todavía. Falta mucho y es bueno que aparezcan nombres”, finalizó.

Lima también se refirió a las repercusiones de su precandidatura y señaló: “Es cierto que queda por delante mucho tiempo. Y hay un proceso interno que el Frente debe dar. Pero nos parece que es bueno y positivo marcar nuestra postura y la necesidad que el FA tiene de hacerse fuerte en el interior, donde hoy tenemos una fuerte presencia de la coalición”.

En su opinión, anunciar su intención de competir en la interna “no implica descuidar para nada la gestión”: “Tenemos una intendencia que gestionar. Ese va a ser el objetivo central de nuestra actividad, la gestión. Porque está claro que para 2025 nuestro objetivo es consolidar el proceso de Salto, como está consolidado el proceso de Montevideo o el de Canelones, donde uno no se imagina hoy que el FA deje de ser gobierno departamental. Queremos el mismo proceso para Salto. Y para eso es fundamental la gestión”, dijo Lima. De todas formas, remarcó: “Pero la gestión va de la mano del trabajo político”.