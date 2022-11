Cuando Alberto Iglesias, expresidente de Casa de Galicia, dijo en una entrevista con Búsqueda que hubo animosidad del titular del Ministerio de Salud Pública, Daniel Salinas, para que la histórica mutualista cerrara y así “venderla”, se prendieron las alarmas entre los legisladores que en febrero trabajaron en el proyecto de ley para encontrar una solución a los funcionarios y los socios.

Lucía Etcheverry, diputada por el Frente Amplio (FA), dijo a la diaria que las declaraciones de Iglesias generaron tal “sorpresa” y “preocupación” que esta semana los legisladores de la oposición que integran las comisiones de salud de ambas cámaras analizarán qué acciones parlamentarias tomar. Tal como informó este lunes El País, no se descarta la posibilidad de crear una comisión investigadora o hacer un llamado a sala al ministro de Salud, Daniel Salinas.

Para la diputada frenteamplista, los dichos de Iglesias son “graves” porque deja “sobrevolando” que hubo un posible favor al Círculo Católico, prestador de salud que tuvo como jerarcas tanto al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, como a Eduardo Henderson, gerente general de la institución, antes de ocupar sus cargos actuales. Asimismo, semanas atrás, legisladores del FA hicieron un informe en el que concluyeron que en los últimos dos años ASSE incrementó la contratación de servicios a esa mutualista.

“Veremos qué mecanismo es el más adecuado; esto debería ser una preocupación de todo el sistema político, porque la acusación recae sobre el ministro y la rectoría del MSP. Se tiene que actuar con celeridad”, insistió Etcheverry.

En esta línea, este lunes hubo movimientos en el FA y se decidió elevar un pedido de informe a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, en el que se solicitó que se curse al Ministerio de Economía y Finanzas que recabe información del Banco República (BROU) sobre la situación de Casa de Galicia y el Círculo Católico.

En el documento, al que tuvo acceso la diaria, se consulta “qué factores analiza el BROU cuando una empresa solicita financiamiento para adquirir infraestructura”; “en qué fecha el Círculo Católico solicitó el préstamo para adquirir la infraestructura de Casa de Galicia”; “cuánto tiempo transcurrió desde que se solicitó el crédito hasta que el BROU culminó el análisis de la solicitud y cuándo aprobó la misma”, así como si el Círculo Católico presentó un plan de negocios para llevar adelante la gestión de la infraestructura de Casa de Galicia y si el BROU había estudiado la capacidad para el repago del crédito con el nuevo endeudamiento.

Según entienden desde el FA, se dio un crédito “exprés” de 14 millones de dólares para que el prestador privado comprara el edificio de Casa de Galicia sobre la avenida Millán, indicaron fuentes partidarias a la diaria.

Sin embarrar

El diputado blanco Alfredo de Mattos, vicepresidente de la Comisión de Salud de la cámara baja, dijo que le llama la atención que Etcheverry diga que ASSE tenía que ofertar cuando se dio el remate de la mutualista. Para el legislador, lo que decía la ley es que mientras hubiera oferentes ASSE no tenía que hacerse cargo, porque “era un remate público y las instituciones que se habían hecho cargo de los afiliados podían ofertar”.

Para De Mattos, todo el proceso “fue limpio”. Sin embargo, algo le pareció “curioso”: “Justo esto se da cuando viene [el senador Alberto] Núñez Feijóo a visitar Uruguay” en calidad de presidente del Partido Popular de España. Justamente, el dirigente político español fue presidente de la Xunta de Galicia cuando se dio el cierre de la mutualista.

Asimismo, el blanco recordó que quien hizo un “ranking” sobre las mutualistas que no tenían más de 100.000 usuarios, menos de 15% de mayores de 65 años y sin patrimonios “complicados” para recibir a socios de Casa de Galicia fue el senador frenteamplista Daniel Olesker. En base a la experiencia del también economista, por haber sido director general de Salud Pública y titular de la secretaría de Estado en períodos pasados, es que le hicieron “caso”, dijo. “A mí me llama la atención que el FA se ponga en suspicacia cuando fue uno de los que sugirieron que se les diera estas emisiones. Me parece que estamos embarrando la cancha; fue muy limpio”, consideró.

En tanto, el senador blanco Juan Straneo, quien junto a Sergio Botana, también nacionalista, votó en contra de la solución que surgió para funcionarios y socios de la exmutualista, comentó a la diaria que no cree que la bancada del Partido Nacional tenga inconvenientes en apoyar cualquier acción parlamentaria del FA, siempre y cuando se concrete.

“No vamos a ser esquivos ni a poner una valla o un obstáculo para limitar el llamado [a sala]”, aseguró Straneo, en caso de que esa sea la medida que prospere. “Estoy seguro de que en este tipo de situaciones la actitud de la bancada va a ser en la misma línea que con cualquier pedido de la oposición”, expresó, y afirmó que hay que esperar cuál es la postura de la coalición en su conjunto.