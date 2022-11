Todavía no se discutió ningún artículo de la reforma de la seguridad social en el Parlamento y ya hay voces críticas dentro de la coalición. Es el caso del diputado colorado Gustavo Zubía, que hace tiempo insiste con que se debe reducir el impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS). Zubía dijo a la diaria que el artículo 243 del proyecto “mantiene el IASS impertérrito”, es decir, “que en absoluto condiciona nada”. Así las cosas, Zubía subrayó que por un lado el presidente Luis Lacalle Pou “está prometiendo el descenso del IASS”, pero no dice “cuánto” lo va a rebajar –Zubía pide 20%– y tampoco “cuándo”.

Además de las declaraciones del presidente, el tema está planteado en el documento “Compromiso por el país”, que acordaron todos los partidos de la coalición antes del balotaje de 2019. En el capítulo 9 del texto se puede leer: “En la medida en que el estado de las finanzas públicas lo permita, considerar una eliminación gradual del IASS”.

“La promesa de él carece de la circunstancia que cualquier abogado te exige. Si sos deudor y viene el abogado a embargarte los bienes y decís que vas a pagar, te pregunta cuándo me vas a pagar y cuánto. Es el ABC del abogado. Lacalle es abogado, yo soy abogado, la pregunta es de abogado a abogado”, subrayó.

“En el proyecto [el IASS] sigue intocable y las manifestaciones del presidente carecen de certeza, porque no dice ni cuánto ni cuándo, entonces, en este momento yo me encuentro en una posición muy crítica frente al proyecto y probablemente no lo vote, por ese y por algunos otros temas”, indicó. Agregó que otra cuestión que no le cierra son las comisiones que cobran las AFAP, que son “muy severas” para el ahorrista.