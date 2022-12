Luego de tres años de trabajo, el think tank del sector Ciudadanos, del Partido Colorado, denominado Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP), hizo su primera presentación en público. En la noche del jueves, en un hotel de Punta Carretas, expuso el economista y político argentino Carlos Melconian, quien fuera presidente del Banco de la Nación Argentina por poco más de un año, entre fines de 2015 y principios de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.

En diálogo con la prensa, Melconian señaló que no se quiere meter “en un tema de partidos políticos de Uruguay”, por lo tanto, “con visión argentina”, le parece que la política económica de los gobiernos del Frente Amplio (FA), comparada con lo que ocurrió en Argentina, Ecuador y Venezuela, fue “bastante más prudente de lo que podía haber sido”, y por eso “se consolidó como parte del bipartidismo, donde no se exageraron los desvíos de ninguna manera”. Agregó que esto no pasó sólo con el FA sino también con los gobiernos de Lula da Silva en Brasil y Evo Morales en Bolivia.

Consultado por cómo ve la política económica del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, contestó que “está haciendo las cosas bien y mantiene esa tónica que ha tomado la política económica en Uruguay, que es tener matices, distinguir a la centroizquierda de la centroderecha, y al más liberal del menos liberal, pero con profesionales en los cargos del área económica”.

Ante la pregunta de cuál es el punto débil de la política económica actual de nuestro país, Melconian dijo que “Uruguay es caro”. Subrayó que el tipo de cambio “es libre, no hay ningún problema y no está contaminado”, pero el dólar “valía 44 y ahora 40”, por lo tanto, “es otro problema”, porque lo hace “caro en dólares”. “Tener un país caro en dólares es calidad de vida de la gente, pero hay que ser muy competitivo para bancarse eso”, acotó.

Por último, sobre la flexibilización del Mercosur que plantea Lacalle Pou, Melconian dijo que “hay que apuntar a eso”, pero “no es factible porque Argentina está con la cabeza en otra cosa y Brasil está cambiando de gobierno”. “En este momento no es factible, pero hay que ir a eso, porque el Mercosur no sólo no terminó de consolidarse sino que fue para atrás, y no puede ser. Entonces, el primer noble objetivo de juntarnos fue una cosa, pero sus resultados son otra cosa. Hay que admitirlo. El mundo cambió, entonces, hay que ir a buscar el mejor lugar para el Mercosur, que claramente no es este”, finalizó.

En tanto, el ministro Adrián Peña, coordinador general de Ciudadanos, señaló a la prensa que el CEPP es una fundación “sin fines de lucro, conectada con el sector político” y fue la que nucleó a cerca de 300 técnicos que elaboraron el programa del sector para la elección de 2019, denominado “Un pequeño país modelo”.

“La diferencia es que hoy hicimos su presentación pública. Decidimos que el CEPP también tenga una pata en lo público, que genere este tipo de instancias, que se van a repetir en 2023: tenemos planificadas mínimo unas tres reuniones para el próximo año. Nos parece que es interesante porque el sector se nutrió mucho de este tipo de técnicos, que venían de diferentes lugares. Entonces, si bien tiene una conexión con Ciudadanos, la idea es que el CEPP se mantenga independiente desde el punto de vista técnico”, indicó. Peña subrayó que es un ámbito “abierto” y “no necesariamente” Ciudadanos tiene un acercamiento ideológico con todas las personas que exponen.

Por último, Peña subrayó que todavía “falta mucho” para diseñar el programa de gobierno de 2024, pero les interesa “ir trabajando mucho en base a propuestas”, así, cuando llegue el momento de la definición, “estén las de Ciudadanos”.