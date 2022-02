La elección del secretario general del Partido Colorado (PC) en Salto tuvo repercusiones que trascendieron los límites del departamento. El lunes, el Comité Ejecutivo Departamental eligió ‒por nueve votos contra ocho‒ para ese cargo al abogado Pablo Perna, que en 2019 fue candidato a diputado y armó revuelo con su jingle de campaña, titulado “Mano dura y plomo”. La canción, que usaba la música de “We Will Rock You”, de Queen, decía: “Los delincuentes van a temblar, / mano dura y plomo ya, / porque Pablo los va a acabar; / mano dura y plomo ya”.

Perna integraba el sector Vamos Salto, liderado por el senador y exintendente del departamento Germán Coutinho, pero luego se alejó de la agrupación por discrepancias con él. El lunes resultó electo para el máximo cargo departamental del PC gracias a los votos de su nuevo sector, a la alianza que conformó con la agrupación de Daniel Galliazzi, de Lista 4000 (ex Batllistas) ‒llamada Juntos Cambiemos‒ y al apoyo de Ciudadanos.

El flamante secretario general subrayó que en la Convención Departamental, de los 165 convencionales, 107 eran de Vamos Salto, pero en la elección de diciembre “lo terminaron votando 71” (este cuerpo, a su vez, eligió luego a los miembros del Comité Ejecutivo Departamental). El 29 de diciembre, Coutinho felicitó a Vamos Salto a través de Twitter, señalando que “una vez más” era “el sector más votado” del PC en ese departamento, ya que consiguió 71 votos, mientras Ciudadanos, 41, y Galliazi y Perna, 48.

Perna sostuvo que fue elegido secretario general porque fueron “muchos” los que desistieron del liderazgo de Coutinho, por “cómo ha venido dirigiendo el PC” en Salto, porque consideran que cometió varios errores y eso “generó un gran descontento”, que venía “desde hace tiempo y ahora se formalizó con los resultados electorales”. Por lo tanto, “claramente Coutinho ya no es el líder del PC” en ese departamento.

A la hora de enumerar los que considera los principales errores de Coutinho, Perna subrayó que es “un desgaste a través del tiempo”. Primero, cuando era intendente, en 2015, que se postuló para ser reelecto, “había un fuerte cuestionamiento sobre cómo había manejado las finanzas del departamento, que endeudó a Salto por el plazo de 15 años”. Para Perna, eso “le generó puntos en contra”, de tal manera que perdió la elección y salió electo Andrés Lima, del Frente Amplio (FA).

Además, señaló como “uno de los errores fundamentales, que Salto no se lo va a perdonar”, que Coutinho no haya aceptado la propuesta de Carlos Albisu, dirigente del Partido Nacional (PN), para hacer alianza en las elecciones departamentales de 2020. Finalmente, Lima fue reelecto, Albisu quedó segundo y Coutinho tercero. “Nosotros, como PC, Cabildo Abierto y el PN, nunca le vamos a perdonar que hoy en Salto no exista un gobierno de la coalición, por culpa exclusiva de Coutinho, de haber tomado la decisión egoísta de no hacer una alianza con el PN”, sostuvo. Además, recordó que en las elecciones departamentales salteñas el FA le ganó al PN por casi 6.000 votos y el PC obtuvo 18.000, por lo tanto, entiende que si se hacía la alianza, la coalición seguramente ganaba.

En tercer lugar, lo que para Perna es “la gota que rebasó el vaso” en el “deterioro como líder” de Coutinho en Salto es que los cargos que le tocaron a su sector “los ha distribuido de forma arbitraria, totalmente subjetiva y sin consultar ni llegar a un acuerdo con los líderes políticos del PC en el departamento”. “La forma en que los distribuyó claramente fue mezquina y poco explicable. Eso generó una gran disconformidad con muchos dirigentes del PC, a tal punto de que hoy podemos decir que en Salto no existe una coalición de gobierno. Existió un acuerdo político con Coutinho, pero hoy no representa al PC en Salto, por lo tanto, desconocemos que exista hoy una coalición en Salto, en virtud de que él se ha comportado en una forma totalmente egoísta y reservada en la distribución de los cargos de gobierno”, finalizó.

La palabra de Coutinho

“Yo no trabajo en política para ver escenarios de liderazgo”, dijo Coutinho a la diaria, cuando fue consultado por las declaraciones de Perna, y subrayó que en esta instancia electoral participaron sus compañeros de Vamos Salto, y él no estuvo en la lista, porque tiene que cumplir su tarea en el Senado, aunque obviamente los apoya. Coutinho aseguró que cuando Perna aún estaba en su sector le reclamó que quería un cargo de los que se iban a repartir en el nuevo gobierno, pero no se lo dio, “y eso generó un enojo en él”.

“Mi sector perdió con una alianza de tres: Perna, de ‘mano dura y plomo’, el grupo de Galliazi y Ciudadanos, que no sé cómo votaron a alguien que parecía ser bastante distinto a lo que ellos promueven. Si es un nuevo líder, no sé. Yo soy un referente del partido, soy legislador desde hace tres períodos como senador; no sé cómo se miden esas cosas. Me generó mucha sorpresa el apoyo de Ciudadanos. Me hace pensar que es una acción contra mí a nivel nacional. ¿Por qué Ciudadanos se mete en un tema que no es de ellos?”, preguntó el senador.

Coutinho agregó que “claramente” le “molestó” la decisión de Ciudadanos de apoyar a Perna, ya que ha actuado correctamente como senador. Sostuvo que quizás, como hace gran parte de su vida en Montevideo, en ese “descuido” se unieron todos contra él en Salto, pero no deja de tomarlo “como algo personal”. “Es una decisión política que me parece increíble para alguien que ha estado apoyando a los ministros. No entiendo por qué se metieron en un tema que no era de ellos, contra alguien que no les ha hecho nada”, insistió.

En cuanto a la crítica sobre cómo eligió los cargos que le correspondía repartir, Coutinho contestó que los decidió sin consultar, con base en los perfiles que él define, y “no hay obligación de que si alguien no salió diputado lo debo poner en un cargo”. Además, subrayó que tuvo en cuenta al grupo de Perna, y puso como ejemplo al doctor Carlos Rattín, que es el actual director adjunto del Hospital Regional Salto.

Sobre la elección departamental, Coutinho dijo que entendía que tenía que dar “esa pelea hasta el final”, porque en la interna de 2019 fue el más votado del PC en Salto ‒la lista 15, con José Amorín Batlle como candidato‒, y a su vez en octubre en ese departamento el PC fue el partido más votado de la coalición. “Yo entendía que en Salto la coalición tenía que estar representada por el PC y no por el PN, por eso di la pelea por el partido. Me acusan por el triunfo del FA, pero estoy convencido de que hice lo correcto”, sostuvo.

Por último, el senador dijo que el apoyo de Ciudadanos a Perna le hace pensar de tomar “algunas decisiones a nivel nacional”, porque ‒insistió‒ más que un tema de Salto, lo toma “como algo personal” hacia él “de la dirigencia de Ciudadanos a nivel nacional”. “Tomaron partido y votaron a un secretario general que también ellos criticaron muchísimo por todo lo que planteaba. Lo tomo como algo personal. No fue contra mis compañeros de Salto sino contra mí”, finalizó.