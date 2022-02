No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Durante su visita a la Expo Durazno y al hablar en una rueda de prensa, ayer el presidente Luis Lacalle Pou repudió la invasión de Rusia a Ucrania. “No se entiende que en pleno siglo XXI la guerra siga siendo una opción; alternativas hay varias”, expresó. En ese marco, recordó que la cancillería emitió una declaración repudiando la actuación del gobierno de Vladimir Putin. “Lamentablemente, es un ataque al pueblo ucraniano que nosotros condenamos”, consideró.

Sobre los uruguayos que están varados en Ucrania, el mandatario dijo que no sabe cuántos compatriotas hay a la espera de regresar al territorio. “Recién estaba fijándome en Instagram que un par de uruguayos estaban tratando de tomar contacto y no podían hacerlo. Enseguida le mandé la copia a mi gente de cancillería para que urgentemente tome contacto con aquellos que no pudieron hacerlo por canales normales”, apuntó.

Ayer de tarde la cancillería divulgó un segundo comunicado –había emitido otro más temprano– en el que reiteraba su “apego” a la aplicación estricta de las normas de derecho internacional y, a su vez, renovaba su llamado a las partes “a retomar el camino de las negociaciones, al pleno cumplimiento de los acuerdos de Minsk, endosados por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y a resolver por la vía diplomática el actual conflicto de intereses”.

Uruguayos en Ucrania

Además de los ucranianos que buscan irse del país tras la invasión rusa, son miles los extranjeros que procuran el respaldo de sus embajadas y consulados. En el caso de los uruguayos en Ucrania, la situación se complejiza porque no hay representación oficial en ese país, sino que depende del Embajada de Rumania, y en este momento quien está al frente de la representación es la cónsul Marcela dos Santos, confirmaron a la diaria desde la cancillería.

En la capital de Ucrania, Kiev, hay al menos cinco uruguayos residentes, entre ellos el futbolista Carlos de Pena, que juega en Dinamo de Kiev. Según informó la cancillería uruguaya a primera hora de la tarde, ya hay cuatro uruguayos que fueron evacuados de Ucrania y se encuentran actualmente en la República de Chipre, una isla al sur de Turquía, a unos 1.500 kilómetros de Ucrania.

Por otra parte, la Embajada uruguaya en Rumania mantiene contacto con otro grupo de compatriotas en Kiev, la capital ucraniana, a fin de brindarles la debida asistencia; “todos ellos han manifestado encontrarse en buen estado de salud”, acota el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Además, desde la cancillería se informó que “se realizan ingentes gestiones para colaborar con otros uruguayos que pudieran encontrarse en Ucrania”. El ministerio aseguró que sus funcionarios “se encuentran en permanente seguimiento de la situación en este último país, prestando especial atención a la seguridad de los connacionales que se encuentran allí”, y agregó que continuará brindando información en la medida que haya nuevos datos.