El exintegrante del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T) Jorge Zabalza, uno de los nueve rehenes de la dictadura, falleció en la madrugada de este miércoles con 79 años en el Hospital de Clínicas, donde estaba internado en estado delicado por complicaciones derivadas de un cáncer de esófago por el que había sido tratado hace unos años. Su pareja, Verónica Engler, confirmó la noticia esta mañana en su cuenta de Facebook. “El dolor es inmenso y pedimos que se respete el sentir de la familia”, escribió.

Zabalza, mejor conocido como Tambero, era de Minas, hijo de Pedro Zabalza Arrospide, un dirigente herrerista del Partido Nacional, varias veces intendente de Lavalleja y también senador. En 1968, en Montevideo, se integró al MLN y protagonizó varios de los episodios de la guerrilla tupamara. Fue uno de los presos que se fugaron de la cárcel de Punta Carretas en 1971, y luego fue uno de los nueve rehenes tupamaros que estuvieron presos en distintos cuarteles del país durante toda la dictadura, desde 1972 hasta 1985, junto con Raúl Sendic, José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof, Henry Engler, Julio Marenales, Jorge Manera y Adolfo Wasem.

Su hermano menor, Ricardo Zabalza, también tupamaro, fue asesinado por la Policía en la operación conocida como “la toma de Pando”, el 8 de octubre de 1969.

Tras su liberación en 1985, el Tambero continuó militando y siendo dirigente del MLN-T, ahora inserto en la legalidad. Dirigió el quincenario Mate Amargo y el periódico Tupamaros. En 1994 fue electo edil por el Frente Amplio (FA), y fue presidente de la Junta Departamental de Montevideo, donde tuvo uno de los enfrentamientos más conocidos con su propia fuerza política al negarse a votar la concesión del Hotel Casino Carrasco, como planteaba en aquel momento el entonces intendente Mariano Arana. El episodio derivó en la renuncia de Tabaré Vázquez a la presidencia del FA.

Siendo presidente de la Junta Departamental capitalina le tocó brindar discursos ante visitantes extranjeros, algunos de los cuales son recordados por las críticas que incomodaron a los visitantes pero también a integrantes del FA, que por entonces ya gobernaba Montevideo. En 1997, en una visita protocolar del presidente electo de Francia, Jacques Chirac, Zabalza aprovechó su discurso en la ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad al visitante para condenar la pruebas nucleares francesas en los atolones de Oceanía.

A principios de 1999, después de las definiciones del IV Congreso del MPP, Zabalza abandonó la organización junto con el entonces senador Helios Sarthou, y crearon la Corriente de Izquierda. En las elecciones de ese año Zabalza fue candidato a senador y a diputado por la lista 5271 del Encuentro Progresista-FA. En el año 2000 se alejó del FA y lo hizo cuestionando en particular a sus excompañeros del MLN.

En 2009, en plena campaña electoral, dijo en una entrevista a la diaria que “entre los proyectos de Pepe Mujica y Lacalle hay sólo diferencias de grado”. También decía: “Cuando me dicen que Mujica es un traidor, digo que no, porque él expresa una realidad que existe, como también lo hacen Danilo [Astori] y Tabaré Vázquez. En eso Pepe hace lo mismo, expresa una realidad. Pero lo que siempre sostuve en el MLN y el MPP es que los tupamaros no estamos para ese papel, sino para postular la revolución y hacer un trabajo de masas. Y practicar la rebeldía y acostumbrar a la gente a que pueda hacer las cosas por sí misma. Eso estuvo en un período del MPP y viví esa etapa con mucha alegría”.

En 2015 presentó su libro La experiencia tupamara: pensando en futuras insurgencias y en 2019 La leyenda insurgente.

En los últimos años participó en distintas actividades en defensa de los derechos humanos. Militó por la anulación de la ley de caducidad y en 2021 fue uno de los seis condenados por atentado por las protestas del 15 de febrero de 2013 en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra el traslado de la órbita penal a la civil de la entonces jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo más de 50 expedientes vinculados a la violación de los derechos humanos en la dictadura.