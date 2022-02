El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, chocó el viernes dos autos estacionados al conducir con 1,53 gramos de alcohol en sangre, según la espirometría que le realizaron en el momento. En diálogo con Telenoche, dijo que había dormido tan sólo dos horas y que tenía algunas “dificultades personales”. Sobre lo acontecido la noche anterior, sostuvo: “Tomé algunas cosas y dormí poco, me levanté a trabajar a las cinco de la mañana y se ve que eso quedó ahí. Pero yo me hago cargo”.

Luego del suceso, solicitó a la central sindical una licencia, que según explicaron las distintas fuentes consultadas, aún tiene que ser aceptada. “Motiva esta solicitud desvincular a la organización de los hechos de pública notoriedad que han acontecido y tener tiempo para resolver una serie de problemas de carácter personal que me aquejan”, escribió Abdala en una carta enviada a la dirigencia.

Según supo la diaria, la decisión de Abdala fue tomada luego de que desde la interna del PIT-CNT le señalaran que se tome un tiempo por su situación personal actual.

José Lorenzo López, vicepresidente de la central sindical, dijo a la diaria que “primero hay que formalizar el planteo”: “Todavía no ha sido resuelto en los organismos del PIT-CNT. Creo que es atinada la solicitud del compañero y, por lo tanto, se va a estar evaluando en el Secretariado y en la Mesa Representativa”, explicó. Según López, esta semana se terminará de resolver cómo continuará la conducción de la central sindical, es decir, si aceptan la licencia solicitada y si habrá cambios en la directiva.

Fabio Riverón, integrante de la Mesa Representativa por la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), afirmó que “la organización se va a tomar unos días para evaluar la decisión que el compañero puso sobre la mesa. No está tan claro que vaya a haber cambios, porque perfectamente [puede pasar], como sucedió con la salida de [Fernando] Pereira y su solicitud de licencia, [que] nadie ocupó la presidencia”. “Puede haber situaciones que no ameriten cambios en la interna”, puntualizó. Si bien evaluarán los hechos, ambos dirigentes sindicales negaron que pueda haber una sanción a Abdala.

A su vez, Riverón contó que las distintas corrientes sindicales también tendrán reuniones a partir de este lunes, “para buscar la solución o la hoja de ruta para transitar este momento, tomando como centro que nada nos puede distraer del referéndum” en que está en juego la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

“Seguramente se tome alguna coordinación en todos los temas que están pendientes, estamos en medio de la campaña y este es el tema central del PIT-CNT, pero en lo formal hay que esperar los ámbitos que se estarán dando esta semana”, manifestó López. Además, expresó que si bien “el rol de la vicepresidencia es suplir al presidente”, todavía no está clara la resolución al respecto. También está dentro de la cúpula de la directiva la secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira.

Uno de los puntos subrayados por Riverón es que la corriente sindical a la que pertenece López -En Lucha- no es la misma que la de Abdala, que pertenece al Partido Comunista y conforma una alianza a la interna sindical junto con Articulación. “De haber un lugar que se ocupe a mí no me queda tan claro que sea por la vicepresidencia, sino alguien de la misma corriente que Marcelo [Abdala]”, dijo el dirigente de Fuecys.

Si bien señaló que la decisión final también dependerá de cuánto tiempo de licencia solicite Abdala o cuánto disponga el PIT-CNT, recordó que la alianza sindical a la que pertenece el presidente obtuvo casi 60% de los votos en el Congreso de la central, en contraposición a En Lucha, que alcanzó en torno a 20%.

Al respecto, el vicepresidente dijo: “Somos muy conscientes del papel que nos toca jugar en el movimiento sindical, y los cargos dentro son más bien para cumplir una formalidad y no por el cargo en sí mismo”. En ese sentido, López agregó que, por lo tanto, “las tareas que se nos asignen desde el punto de vista formal las asumiremos como corresponde, pero soy muy consciente de que pertenezco a una corriente minoritaria del PIT-CNT”. A modo de resumen, señaló: “La responsabilidad que nos toque asumir será meramente formal, no tendrá ninguna consecuencia política”.

Repercusiones

“Algunos actores pueden sacar rédito político de esto, pero es un error humano”, afirmó Riverón sobre lo que ocurrió con Abdala. Por otro lado, aseguró que desde la central sindical actuarán “en consecuencia, entendiendo que es un error de índole particular, que obviamente tiene impacto en la organización por el cargo que el compañero ocupa”, pero que por ser el PIT-CNT no se “busque” que se tomen “medidas ejemplarizantes que se han dicho por ahí”. Enfatizó que “lo ejemplarizante tiene que ser a nivel de toda la sociedad y no de una organización”.

Para López, “nada justifica lo que sucedió”, pero subrayó que Abdala “se hizo responsable de sus actos y quiere preservar al PIT-CNT”, además de que está pasando por “situaciones personales que lo vienen aquejando”. Aun así, admitió: “Todos hubiéramos deseado que no pasara, es una situación compleja, un error que tenemos que asumir, pero que no es la primera vez que pasa y no es sólo en el movimiento sindical”.

Sin perjuicio de ello, el vicepresidente del PIT-CNT aseguró que “hay que medir a todos con la misma vara” y que, por ende, no barrerán “para abajo de la alfombra” los hechos, sino que harán “la autocrítica que hay que hacer”. Sin embargo, resaltó que lo central continuará siendo la campaña para “alcanzar la mayoría necesaria” y derogar los 135 artículos de la LUC. “Todo lo que está planificado seguirá como está planteado”, indicó.

Por otra parte, el sábado, luego del plenario de la fuerza política, el actual presidente del Frente Amplio y expresidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, sostuvo que Abdala “ya lo dijo todo” y que sabe que “no es un tomador”: “Cometió un error y lo admitió. Todo lo demás depende de la organización y de él mismo”, puntualizó.

También referentes frenteamplistas opinaron del suceso. Yamandú Orsi, intendente de Canelones, esgrimió que fue “suficientemente claro” que Abdala hizo “el mea culpa”. Asimismo, Carolina Cosse, intendenta de Montevideo, consideró “muy bien” que haya pedido “disculpas públicas” porque “cometió un error”.