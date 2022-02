No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Tribunal de Cuentas (TC) resolvió la semana pasada “observar el gasto” en una contratación directa que realizó la Intendencia de Maldonado con la empresa XDT Ingeniería SRL, cuyo accionista es José Luis Pou, exasesor en temas de energía del gobierno de Luis Lacalle Herrera, para instalar paneles solares fotovoltaicos en distintos espacios de ese departamento.

La propuesta consiste en aplicar, a modo de “ahorro”, paneles en la piscina municipal de Piriápolis, en el polideportivo Cerro Pelado, en la Junta Departamental, la planta Asfáltica, el polideportivo Aiguá y el Cedemcar de San Carlos, el Campus de Maldonado, el Palacio Municipal y en Talleres.

Sin embargo, el órgano de contralor observó el gasto con el voto afirmativo de cuatro ministros (la presidenta y tres representantes del Frente Amplio) y el voto discorde de dos ministros que representan al Partido Nacional. Según la resolución del TC, a la que accedió la diaria, “no se agregan informes técnicos que sustenten la propuesta de parte del oferente”, ni tampoco una “evaluación debidamente fundada por parte de la administración de la oferta presentada”. Por otro lado, se manifiesta la carencia de “garantía” y “otros aspectos técnicos-operativos” en todos los centros en los que se pretende instalar los paneles solares fotovoltaicos, salvo en la piscina municipal de Piriápolis.

Se consideró el incumplimiento de uno de los artículos de la ordenanza del tribunal, que establece la necesidad de “agregarse la información contable en la que conste el rubro y su disponibilidad, el remitir las actuaciones para la intervención previa de este tribunal”. Además, el TC valoró que no surge “evidencia suficiente de que la contratación se desarrolle bajo el esquema de contrato remunerado por desempeño, tal como exige la causal de excepción invocada -de interpretación estricta- ni consta borrador de contrato que permita adentrarse en lo reseñado”, por lo que se violaría el artículo 33, literal D, numeral 36, del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera.

Críticas desde el FA a la contratación

Joaquín Garlo, edil frenteamplista de Maldonado, dijo a la diaria que el gobierno del intendente Enrique Antía ha contratado por vía directa a XDT Ingeniería SRL en reiteradas ocasiones. Puntualmente, recordó la contratación para iluminar la isla Gorriti y el estacionamiento techado del Campus. El edil opositor realizó pedidos de informes al respecto, pero no ha tenido éxito para obtener respuestas. En ese marco, planea realizarlos nuevamente para sistematizar los antecedentes y evaluar esta nueva posible contratación.

“Nos llama la atención que se contrate a esta empresa para este tipo de intervenciones y no se realicen licitaciones públicas o licitaciones abreviadas”, afirmó el edil. “Una vez está bien, pero cuando se reiteran [las contrataciones] constantemente con este mecanismo [de contratación directa por excepción], se desnaturaliza el mecanismo”, agregó.

Garlo afirmó que “no es la única empresa de Uruguay que realiza este tipo de trabajo, por ende no es que no existan otras que no lo puedan hacer”, y en consecuencia concluyó que “el objetivo de esta administración es contratar a esta empresa”.

De todas formas, aseguró no estar “en contra de este tipo de obras”, por el contrario, cree que “son necesarias” y puso como ejemplo que, anteriormente, propuso que la Junta Departamental tuviera en su techo paneles solares, pero fue una iniciativa denegada. La “preocupación”, agregó, radica principalmente en el “incumplimiento de la normativa” de la contratación pública, y señaló que “la Junta Departamental tendría que hacer esto y no la Intendencia”.

Garlo afirmó que la Intendencia de Maldonado “es de las que más ha sido observada por el TC en el último quinquenio y particularmente ha celebrado una gran cantidad de contrataciones directas ilegítimas”; esto en referencia a “aquellas que no se ajustan a las previsiones legales en materia de contratación directa, y aparentemente estamos ante un nuevo caso”, afirmó.

la diaria intentó comunicarse sin éxito con autoridades de la Intendencia de Maldonado.

La respuesta de la empresa

En cuanto a los vínculos políticos y familiares, Pou aclaró que apenas podría “llegar a tener un tatarabuelo en común” con el presidente Luis Lacalle Pou, ya que su padre “era primo segundo” del padre de Julia Pou, la madre del mandatario. Además, en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) fue su asesor en materia de energía, pero aclaró que no tiene “ninguna participación partidaria, ni siquiera he votado siempre al Partido Nacional”.

“Primero, yo no estoy en política. Segundo, mi vinculación es lejana en el parentesco. Tercero, lo que hay es un compromiso de parte nuestra que lo asumí a pedido de mi hija, porque ella tiene un compromiso enorme con el medioambiente y me pidió expresamente que hiciéramos [estos trabajos] para Maldonado. De hecho, los precios que le vendemos a Maldonado son inferiores a los del sector privado”, manifestó.

También aclaró que varias de las plantas “ya están hechas”. “La de San Carlos ya está terminada y está generando energía. La del Palacio Municipal está terminada, pero todavía no está generando energía”. Agregó, a su vez, que en el correr de febrero se instalarán tres más, y “rápidamente” estará pronta la de Cerro Pelado.