La Intendencia de Paysandú presentó este martes un proyecto para “la transformación urbanística de la faja costera” del departamento, “desde el puente internacional hasta la desembocadura del Arroyo Sacra”, lo que abarca “aproximadamente 350 hectáreas”, según consta en la página web de la comuna. En el anuncio oficial de este “Masterplan de la Costa” se informó que el proyecto estará a cargo del estudio internacional Office for Metropolitan Architecture (OMA), del arquitecto Reem Koolhaas, quien fuera galardonado en el año 2000 con el premio Pritzker, que se considera el de mayor prestigio internacional. El proyecto sanducero será desarrollado por Jason Long, integrante de la empresa.

En la publicación web de la intendencia se destaca que la empresa es “líder global en el desarrollo y ejecución de proyectos arquitectónicos, urbanistas y paisajísticos a lo largo y ancho del mundo”, y se mencionan “notables antecedentes en el desarrollo de infraestructuras” como “un campus para la empresa Facebook en Silicon Valley”, “una estrategia de resiliencia ante inundaciones en New Jersey” y “la revitalización de Miami Beach”.

La contratación del estudio extranjero molestó a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), que emitió un comunicado en el que manifestó “preocupación”, además de expresar que el anuncio la desconcertó. En el escrito, la agrupación recordó que este proyecto es “resultado de una convocatoria privada, limitada a estudios preseleccionados directamente” por la intendencia. En este sentido, la SAU reivindicó “la necesidad de la convocatoria pública en los llamados a contratación de profesionales -sean ellos abiertos o por invitación- como un imperativo inexcusable en estas escalas de intervención en el territorio, siendo además para la administración pública un resguardo de transparencia que fortalece su gestión”.

La agrupación también comentó que “la reflexión se incrementa con la información brindada sobre el monto de honorarios asignado”, ya que se notificó que el estudio fue contratado por un millón de dólares, lo cual “constituye un precedente para la administración pública, cuya cifra no registra antecedentes para contratos de trabajo comparables”.

“Actualmente, la Intendencia de Paysandú y la SAU tienen en marcha un convenio que ha permitido desarrollar un concurso público para el reacondicionamiento del Estadio Cerrado ‘8 de Junio’ de esa capital departamental y desconcierta que para este masterplan, de impacto trascendente para el futuro de Paysandú, se haya desestimado este camino”, se apuntó en el texto.

El intendente del departamento, el nacionalista Nicolás Olivera, le respondió a la asociación de arquitectos y afirmó que se contrató al mejor estudio posible para una obra que considera que será histórica. En diálogo con la diaria, el jerarca manifestó: “Lo que nos guió en la contratación fue, en primer lugar, la solvencia técnica. Segundo, gente que tuviera experiencia y que no respirara el mismo aire que respiramos nosotros acá, que viniera con aire nuevo, con cosas novedosas. Y, en tercer lugar, que estamos encargando un Picasso, y un Picasso se lo encargás a Picasso, no se lo encargás al vecino o al otro que pinta más o menos bien”.

“Precisábamos un proyecto que viniera con una firma que de por sí generara un atractivo, un gancho”, dijo, y lo comparó con la producción de una película: “Si mañana nos ponemos de acuerdo para hacer una película y te digo ‘tiene que estar Mel Gibson’, me voy a asegurar que la película va a andar bien, que me la van a distribuir, que la gente la va a ver, después podrá haber terribles actores que no los conozca nadie o que sean menos conocidos, pero si está Mel Gibson le va a ir bien”.

Según dijo, sus expresiones fueron “sin desmerecer a ninguno, porque también había otras opciones muy válidas”. Olivera aportó que se optó por esta porque el estudio “es el número uno en el mundo”.

En cuanto al proceso de contratación, explicó que hubo una “invitación” a varias empresas, tanto internacionales como locales, para que enviaran sus proyectos con su respectiva cotización. “Esto pasó por el Tribunal de Cuentas, está sin observaciones porque dentro de las causales de excepción que tenemos las intendencias o todo organismo público está la notoria competencia. Si vos querés encargar un Picasso no se lo vas a encargar a otro que no sea Picasso”, reiteró. Según dijo, “varios estudios a nivel mundial y nacional” enviaron sus propuestas, pero se optó por OMA porque era la “más conveniente”.

Olivera reconoció que el anuncio sobre el estudio de Koolhaas “puede ser algo polémico”, y dijo estar “de acuerdo en el rol que tiene que cumplir la SAU, que es defender a sus agremiados” y “el talento local”, que “lo hay y mucho”. “Estamos pensando a largo plazo”, expresó, y agregó que “la firma de este estudio” será “un gran valor agregado”. Así las cosas, dijo: “Esta es una manera de poner a mi departamento en el mapa”.