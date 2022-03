Germán Cardoso, el lunes, en el acto por el No en la plaza San Fernando de Maldonado.

El Partido Colorado (PC) estableció que en el marco de la campaña del referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) en cada departamento los actos sean organizados por los dirigentes locales para evitar cierto centralismo montevideano, según explicaron a la diaria fuentes coloradas. Fue así que, cuando se preparaba el acto por el No en Maldonado, dirigentes del sector Ciudadanos de ese departamento hicieron gestiones para que el exministro de Turismo y actual diputado Germán Cardoso -del sector Batllistas, liderado por Julio María Sanguinetti- no fuera uno de los oradores, por las denuncias públicas y el proceso penal en su contra por la gestión al frente de la cartera.

Las negociaciones se hicieron públicas el viernes, por información que brindó la radio Sarandí, y según fuentes coloradas en ese mismo instante se truncaron. Dirigentes de Ciudadanos señalaron a la diaria que en realidad la postura de sus pares de Maldonado no tenía “motivo”, ya que el sector no llegó a tomar postura sobre la situación de Cardoso y no la tomarán hasta que haya elementos “definitivos”, es decir, cuando la Justicia se pronuncie sobre el caso.

De todas formas, antes del acto del lunes Ciudadanos Maldonado emitió un comunicado en el que señaló que la presencia de Cardoso no era “oportuna”. Según supo la diaria, el comunicado original era “más duro” y fue moderado a pedido de un importante dirigente del sector.

Por último, desde la agrupación señalaron que las diferencias en Maldonado entre varios colorados y Cardoso vienen “desde hace tiempo” y que “respetan” la decisión que tomaron, pero no fijan postura sobre el asunto “para no echar más leña al fuego”.

Defensa de la LUC: poder “mover la platita”

En el acto del lunes el exministro dio un discurso corto, de seis minutos y poco. El expresidente Sanguinetti, por ejemplo, habló más de 20 minutos, como es su costumbre. En la alocución Cardoso subrayó que la LUC es una ley que, “como lo dice su definición”, atiende “las urgencias de la gente”.

Resaltó que a la coalición le tocó llegar y asumir un gobierno “en dificultades, con una economía en recesión, con un déficit fiscal muy por encima de lo que era permitido”, y además vino la pandemia, que ha costado “más de 1.000 millones de dólares”. “Tenemos un gobierno en marcha, mejorando las cuentas del Estado, que se ha preocupado por tener suficiente sensibilidad social para atender a todos los estratos de la gente de todo Uruguay”, señaló Cardoso.

El diputado aseguró que en el referéndum se están jugando “un proyecto de país”, y señaló que desde la oposición “se quieren agitar los apocalipsis, como que va a haber un antes y un después” del 27 de marzo, como que luego del referéndum, si triunfa el No, “van a pasar un montón de cosas terroríficas”.

“Pues, caramba, lo que no dicen es que hace un año y medio que está ley está vigente y no ha pasado otra cosa que traer bienestar, equilibrio e igualdad a la sociedad de este país. ¿O alguien puede estar en contra de que a la Policía se la respalde y se la defienda? Porque trabajan profesionalmente, defienden día a día la vida de cada uno de nosotros, y están respaldados por la LUC”, subrayó.

Luego Cardoso se refirió al capítulo de la LUC de “libertad financiera”, que incluye varios de los artículos que se impugnan en el referéndum. Preguntó si alguien puede estar en contra de que “los veteranos, las parejas jóvenes”, en un departamento como Maldonado, “puedan mover la platita”. “No estamos hablando de lavado sino de unos pocos miles de dólares que los padres quieren repartir en vida, vender sus cosas y darles a sus hijos lo que les dio para ahorrar en el transcurso de la vida y les corresponde a cada uno. O quien se quiere comprar un autito, o quien vendió un terreno y quiere darle para edificar al hijo que está con pareja en la casita del fondo, como es tan común y normal en nuestro Maldonado que crece y crece”, subrayó.

El dirigente colorado señaló que en los días que quedan para el referéndum tienen “una patriada” y llamó a que todos salgan a “defender como debe ser” la LUC, “con voz serena pero firme”. Instó a decir “que es la oportunidad del proyecto de desarrollo del país, pero que fundamentalmente, a los que atiende, y a donde va dirigido el soporte” de la ley es “a las poblaciones más vulnerables”, por lo tanto, es una ley “de extrema sensibilidad”. “Nosotros estamos absolutamente convencidos de que tenemos que salir a decir la verdad, de que no podemos permitir que se introduzcan temas que son ajenos a esta ley. Con picardía se está queriendo plantear un debate que no es sano, un debate basado en la injuria, en la mentira y en lo que no contiene la LUC”, indicó.

Por último, Cardoso le dijo al público que van a seguir gobernando “con sensatez, escuchando a las masas sociales y tomando las medidas que los uruguayos tanto están necesitando para salir adelante”.