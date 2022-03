No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El sábado, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) informó que el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), Gustavo Fajardo, había pedido el pase a retiro voluntario. El propio Fajardo explicó en diálogo con El Observador que lo hacía por discrepancias personales y desgaste de la relación que tiene con el ministro de Defensa, Javier García, y este martes se conoció que a raíz de estas diferencias el general solicitó una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, sin informar a García de ese encuentro.

Según mencionó este martes El País, uno de los puntos que derivó en el pase a retiro de Fajardo fue la reunión que el general pidió a Lacalle Pou después de que García no aceptara algunos lineamientos sugeridos por el jefe del Esmade. El medio informó que el pedido de entrevista fue sin consulta previa con el ministro de Defensa, y añadió que Lacalle Pou le comunicó a García los planteos de Fajardo y respaldó al ministro.

En diálogo con la diaria, Fajardo explicó que le pidió una reunión al mandatario, pero esta nunca se concretó. “Es cierto que le pedí una reunión al presidente porque quería charlar con él algunas diferencias de concepto que tenía con algunas cosas, y el presidente nunca me recibió ni me contestó al mensaje. Me contestó diciendo: ‘Bueno, general, después yo lo voy a recibir más adelante’”, explicó.

Consultado sobre si no desautorizó al ministro con el pedido de reunión con el mandatario, Fajardo argumentó: “La verdad es que tengo cierto conocimiento con el presidente y la idea mía era tratar de evitar este pase a situación de retiro”. Según dijo, cuando se reunió con el ministro le contó que “debido a estas diferencias había intentado hablar con el presidente” y García le respondió que el mandatario ya le había contado. El general reconoce que el ministro puede haberse molestado, pero puntualizó que era una forma de intentar “no llegar a esta situación”.

El diario informó que otro de los temas que generaron diferencias entre Fajardo y García fue que el jefe del Esmade utilizó un camión del Batallón de Ingenieros Nº4 para hacer una mudanza personal desde la casa de su esposa en Piriápolis a un depósito alquilado en Aiguá; también ordenó que soldados de esa división trabajaran en esa mudanza.

García se enteró de la mudanza a través de capturas de pantalla de conversaciones en un grupo de Whatsapp integrado por militares. El ministro le consultó a Fajardo si era cierto; este lo admitió y alegó que todos los militares hacen sus mudanzas con camiones militares, pero García, según el medio, le ordenó que no lo volviera a hacer.

El general afirmó que hizo la mudanza “con un camión militar” como hacen “todos los militares” cuando se trasladan “de un lado a otro”. “Pagué el combustible. Esto no tiene absolutamente nada raro”, subrayó.

Fajardo dijo a la diaria que la mudanza “no tiene nada que ver” con su pase a situación a retiro. “Mi pase de situación de retiro se da por diferencias laborales, de ciertas decisiones que el ministro tomó, que yo no estaba de acuerdo”, expresó, y agregó que la mudanza “le molestó al ministro porque él había dispuesto para la fuerza que no se utilizaran más camiones para eso. Y yo la verdad que en ese momento no lo sabía”.

Según supo la diaria, la fiscal Angelita Romano está a cargo de la denuncia de Fajardo por difamación. Al respecto, el general explicó que desde el mismo número “había estado mandando otras comunicaciones que influían o molestaban a las fuerzas”. “Ese número lo primero que hacía era mandar información al ministro, al subsecretario, a las autoridades más altas del ministerio para decir: ‘Está pasando tal cosa o tal otra’. La mayoría de esas cosas son temas de manejo interno y la mayoría de las veces [eran] falsas, o tratando de formar cizaña”.

A todo esto, el ministro García dijo este martes en rueda de prensa, sobre el tema de la mudanza, que en octubre de 2020 el MDN pidió que esas prácticas “no se realizaran más”. En cuanto a las diferencias con Fajardo, el jerarca dijo que “en cualquier ámbito de la vida profesional” las discrepancias y diferentes enfoques “lejos de hacer mal, enriquecen”, pero en el caso particular del MDN y “más particular aún” de las Fuerzas Armadas (FFAA), las discrepancias “tienen un límite”, marcado por “la Constitución y la ley”.

“El límite es el mando superior de las FFAA, que al final es el que decide, y está constituido por el presidente y el ministro. Allí se terminan todas las discrepancias, porque eso es la esencia de la República. Las FFAA no funcionan en estado de asamblea ni su conducción es colegiada. Por lo tanto, allí está el límite de las discrepancias”, insistió. Por último, García prefirió no hacer explícitas las diferencias con Fajardo, porque se dieron en una conversación privada, explicó.