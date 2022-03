El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que está “muy preocupado” porque funcionarios de las Fuerzas Armadas se equivocaron en las medidas que enviaron a Alemania dos motores para remotorizar el buque ROU04, de nombre Gral. Artigas.

García sostuvo que cuando los motores llegaron desde Europa, ya no servían para la embarcación, por lo que ahora evalúan qué hacer con los mismos. En ese sentido, el jerarca apuntó que ya le pidió informes al comandante de la Armada, Wilson Menéndez. De todos modos, dijo que los errores no son fruto de “irregularidades”.

Los errores, que “se miden en milímetros” según el secretario de Estado, provocaron que el ministerio perdiera “millones de dólares”, pero no especificó cuánto. En ese marco, indicó que hace algunos años el ROU04 está en reparación pero no ha dado los resultados de navegación correspondientes. “Hace años que se le está invirtiendo plata y no navega como tiene que navegar; son arreglos que se mandaron hacer, terminaron no teniendo efecto y el barco sigue sin navegar”, expresó, según consignó Telemundo.

En noviembre de 2020, desde Presidencia informaron que la Armada Nacional estaba finalizando la remotorización de este buque en el dique de la base naval del Cerro y, según se informó en su momento, esos cambios demandaban una inversión de seis millones de dólares.