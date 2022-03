No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El expresidente José Mujica habló tras la derrota del Sí en el referéndum sobre la ley de urgente consideración y dio su opinión sobre las figuras emergentes de liderazgo que aparecen en el Frente Amplio (FA). Les aconsejó “que caminen y escuchen a la gente, que no vayan a darle clase, que vayan a oírlos y van a aprender”.

En particular sobre la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, opinó este lunes en diálogo con Telemundo que “es una mujer brillante y a veces su brillantez se le escapa un poco y aplasta, pero es un problema de carácter; dentro de unos años, cuando esté más canosa, va a estar más sabia”.

Este martes el presidente del FA, Fernando Pereira, fue consultado en Doble click por ese comentario hacia su correligionaria y opinó que no le pareció “atinado”, pero remarcó que “es una opinión personal, tampoco cambia eso mi opinión sobre Mujica. Opiniones erráticas tenemos todos, frases que no hubiéramos dicho antes tenemos todos”.

Aseguró que fue “parte de la anécdota de la política, en general no las comento. Parto de la base de que el FA tiene un conjunto de hombres y mujeres en condiciones de ser candidatas por el FA, que el tiempo y la propia interna dirá cuál de ellos nos va a representar, pero antes de eso tenemos que cuidarnos todos”.

Pereira aclaró que reconoció el triunfo del No antes de la conferencia de Lacalle

En un texto que compartió esta mañana en sus redes sociales, Pereira aseguró que necesita aclarar varios puntos “ante distintas versiones de que no habíamos admitido el resultado antes de la conferencia del presidente de la República”.

En primer lugar apunta que a la hora en que hicieron el acto en el monumento al Gaucho, “aunque parecía que el resultado se iba inclinando a favor del No, no estaba definida y la tendencia no daba para reconocer, aunque dimos varias señales de que era muy difícil alcanzar el objetivo”. Además, remarca que “luego del acto, el comando se volvió a reunir y un rato después la tendencia era irreversible”.

En ese escenario, comentó que “distintos compañeros” le comunicaron que “Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, estaba intentando comunicarse” con él y que “de inmediato” llamó a Delgado y le comunicó, en nombre de la comisión, que “no habíamos llegado a los votos para anular 135 artículos de la LUC y le pedí que se lo transmitiera al presidente de la República”.

Finalmente, asegura que Lacalle Pou tenía claro que existió esa llamada antes de la conferencia de prensa, y que de todas formas lo volvió a llamar después de la medianoche.

La mesa política del FA reconoció la derrota y aseguró que la votación fue “un nuevo hito para nuestro país”

El lunes por la noche, la mesa política del FA emitió un comunicado en el que reconocía los resultados electorales y aseguraba que se instauró “un nuevo hito para nuestro país, que cierra un proceso en el que, al calor de la participación popular, la democracia uruguaya consolida su fortaleza”.

Destacan que a pesar de no haber obtenido el resultado esperado, gracias a “800.000 voluntades ciudadanas” el pueblo conoce “los contenidos de una ley que, mediante un tratamiento de baja calidad democrática, generó desinformación ante cambios de enorme trascendencia para nuestra sociedad”.

“Creemos que estos 135 artículos suponen retrocesos importantes para el país en materia de derechos y garantías, retrocesos en las políticas de seguridad pública, la protección de la educación pública, el derecho a la vivienda, el control de lavado de activos, la esencia del Instituto Nacional de Colonización, derechos laborales y la defensa de las empresas públicas”, afirman.

Además, reconocen que no es el momento para hacer balances, pero sí saludan la “hazaña democrática”, que “quedará guardada para siempre en lo mejor de la historia de nuestro país”. Finalizan proyectando que continuarán “el camino iniciado por las organizaciones sociales, al que como fuerza política nos sumamos con convicción y entusiasmo” y que “trajo como resultado un proceso de acumulación que fortalece la unidad del campo popular y avanza en la consolidación del bloque social y político de los cambios”.