El domingo el senador Guido Manini Ríos respondió a través de un comunicado a la noticia conocida el viernes sobre una inspección y un informe posterior del Instituto Nacional de Colonización (INC) que lo indica a él junto con su esposa, la ministra Irene Moreira, y el padre de ella, Roque Moreira, como “colonos propietarios”. Esto refiere a un predio en Artigas que tiene unas 2.900 hectáreas afectadas por la Ley 11.029, que regula la tenencia a través del INC. Así, el líder de Cabildo Abierto (CA) votó artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que lo benefician como colono, ya que estaría incumpliendo la obligación de vivir en la tierra cedida por el INC, una disposición que modifica la LUC.

Tras recibir el informe, el jueves, de la inspección iniciada en octubre, el directorio del INC votó enviarlo a la Asesoría Letrada para una segunda revisión. El director por la oposición, Andrés Berterreche, votó en contra de esto, al entender que el hallazgo es suficiente para tomar medidas. En un informe elaborado por su despacho, se plantea que la inspección constata la tenencia de tierras por encima de lo dispuesto por el artículo 7 de la ley de colonización, que establece como máximo 1.000 hectáreas.

Además, indica que la explotación de ganado por parte de la familia Manini Ríos-Moreira en el inmueble, las “sucesivas escrituras de compraventa” y la subdivisión posterior del terreno no tuvieron autorización previa del INC, como dispone el artículo 70 de la ley de colonización, por lo que “fueron negocios nulos de pleno derecho”.

En la respuesta de Manini, que consta de siete puntos con “precisiones”, se califica la información conocida como “errónea” y, si bien se relatan de forma histórica los hechos sin responder a los puntos que cuestionó Berterreche en su informe, la conclusión que expone el senador de CA es que de su respuesta “surge claramente que el señor Roque Moreira nunca fue colono, como tampoco lo fuimos Irene Moreira y el suscrito”.

Primero, repasa que el campo en cuestión fue adquirido por el INC en 1971. A los meses, “de acuerdo a informes técnicos de la Institución se estableció que el campo de referencia no reunía las condiciones necesarias para ser colonizado”, lo que se indica que fue expresado en una resolución de marzo de 1971, y se evaluó que resultaba “antieconómica su explotación”. El INC llamó a interesados en las tierras y a Roque Moreira “se le adjudicó parte del padrón con una extensión de 1.300 hectáreas, celebrándose el compromiso de compra-venta” en julio de 1971.

Manini plantea, sin divulgar los documentos, que en diciembre de 1975, “en cumplimiento de lo resuelto por el Directorio del INC, se firma un nuevo compromiso de compra venta, que no deja ninguna duda sobre la inexistencia de vínculo alguno entre el comprador y el INC”. También se menciona que en diciembre de 1981 se suscribió el contrato entre Moreira y el INC por “el inmueble prometido en venta y el vendedor le transfirió la propiedad al comprador”.

En línea con lo planteado el viernes, cuando apuntó a Berterreche por este informe, en su comunicado el líder de CA sostuvo que “por más de medio siglo” no hubo “reclamación alguna” contra Roque Moreira “ni por la ocupación, ni por la residencia, ni por la explotación, ni por la disposición del inmueble existente en el predio”. Manini expresó que esto fue así “incluso” cuando lideró el INC “el actual director que manda hacer el informe”, quien “ejerció la presidencia durante varios años” en los gobiernos del Frente Amplio.

A pesar de que Manini sostiene que “el señor Roque Moreira nunca fue colono” y que tampoco lo son su esposa ni él mismo, no presenta pruebas de que las tierras mencionadas hayan sido desafectadas del INC. Desafectar no es lo mismo que enajenar, ya que, aunque las tierras se vendan, siguen estando afectadas al instituto. La única forma de cambiar esa situación es que esas tierras hayan sido desafectadas del INC, para lo que se precisa una resolución del directorio del instituto aprobada por unanimidad. Dicha resolución no existe o al menos no se conoce, y en su comunicado Manini no menciona ninguna decisión de este tipo.

El sábado habló el presidente del INC, Julio Cardozo, quien sostuvo que el organismo hasta el momento “no concluyó nada” y que el informe solicitado es “confidencial”. Para el representante del gobierno, “no se puede afirmar que sean colonos, porque desde el año 1971 a la fecha ha habido muchos cambios en las interpretaciones de las leyes de Colonización”. Explicó que se pasó el informe a la Asesoría Letrada para que “lo estudie a fondo”, y que ya en el pasado hubo “muchos reclamos por errores en la interpretación de nuestros técnicos”. Agregó que el directorio no se adentró en el tema “por lo escabroso”, y que habrá una investigación administrativa por la filtración de la información.

Blancos asocian el informe a la campaña por la LUC

En el evento del No que tuvo lugar el domingo de tarde en la rambla y Jackson, organizado por la juventud del Partido Nacional (PN), se hicieron presentes varios dirigentes blancos, que hicieron comentarios sobre la campaña del referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), a la que ven impregnada por esta situación.

El senador Gustavo Penadés dijo a la diaria que cree en las explicaciones que dio Manini Ríos, porque además conoce al suegro del líder cabildante, Roque Moreira, “desde hace toda una vida”. “Creo que esto está enmarcado, lamentablemente, en el final de una campaña proselitista que ha traspasado algunas líneas que es recomendable no traspasar”.

“Yo en política no creo en casualidades, y esto responde a una estrategia que tiene que ver con la campaña, pero creo que se les fue la mano, porque se conoce una semana antes del referéndum. Insisto: creo en las explicaciones de Manini, son contundentes”, señaló Penadés, y agregó que el tema está en el INC: “Que tenga que hacer todo lo que tenga que hacer”.

En tanto, el senador Sebastián da Silva dijo a la diaria que el tema de Manini Ríos es “una maniobra burda y trucha”, y subrayó que ya sabían que el director del INC por el FA “había iniciado per se una investigación, con fines políticos, a la propiedad del coronel Moreira”. “No entendemos cómo se puede permitir una cosa así. Terminó peor de lo que imaginábamos, porque el informe es un enchastre. Además, fraguaron el acta del directorio”, sostuvo.

Da Silva agregó que “está todo fríamente calculado” en el marco de la campaña y de esto “no se tiene recuerdo”. Asimismo, llamó a imaginar qué pasaría si un director de Ancap “se pusiera a investigar las estaciones de servicio de algún ciudadano frenteamplista o algún director de UTE manda a investigar las clínicas privadas de algún médico frenteamplista”.

Fernando Pereira: “Tiene que demostrar que no es colono”

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, también se refirió a la situación del senador de CA y el campo en Artigas. Se expresó con cautela y dijo que Manini Ríos tiene que “demostrar que no es colono”. “Está claro que hay una investigación que arrojó determinados resultados, el INC decidió pasarlo a Jurídica”, dijo, aunque agregó que “en principio no hay que prejuzgar”.

“Si él dice que no es colono tendrá documentos que lo acrediten, aparentemente Colonización tiene documentos que acreditan que sí lo es, pero no hay que prejuzgar, hay que esperar que todo el procedimiento culmine”, expresó. En este sentido, apuntó que en el oficialismo “siempre andan apurados” para juzgar situaciones, pero en el FA no van a “funcionar a la velocidad de Twitter”.