La Mesa Departamental del Partido Nacional (PN) de Canelones está en un “impasse” para definir si expulsar o no al edil Juan López, que dio el voto en la Junta Departamental para aprobar el fideicomiso de 44 millones de dólares propuesto por el intendente frenteamplista Yamandú Orsi.

Pablo Iturralde, presidente del Directorio de la fuerza política, dijo que la situación del edil blanco, ya expulsado de Alianza Nacional, se ve “como un dato”. “Planteó la renuncia y después la retiró, no tenemos mucha cosa para decir, queda la pelota en la cancha de Canelones”, expresó.

Fernando Bardecio, presidente de la Mesa Departamental blanca canaria, dijo a la diaria que aún no se han reunido para evaluar si expulsar o no a López. “No tengo mucha declaración para hacer, porque en realidad no nos hemos reunido”, expresó, y agregó que esperan un “parte oficial” del Directorio para después aunar, con la bancada de ediles, todos los insumos para luego tomar una decisión.

“Estamos en un impasse. Para nosotros esto es importante, pero preferimos reunirnos entre todos. Le vamos a dar andamiento en estos días, queremos tratar el tema lo más serio posible, con todas las cartas arriba de la mesa”, señaló, y adelantó que es probable que se reúnan la semana próxima.

Por su parte, el diputado blanco Sebastián Andújar, quien también integra el directorio, dijo a la diaria que se entendió que es “un problema de carácter político y no ético”, por lo tanto, el edil no será llamado a la Comisión de Ética del PN, porque “votó bajo su responsabilidad, por el cargo que tiene”.

“Si, en ese caso, después un edil no actuaba en consecuencia, entonces se podía entender que se infringió una norma o no se manejó con la ética que correspondía, pero en este caso eso no pasó”, subrayó Andújar.

Seguimiento

En tanto, ediles y alcaldes que responden a la lista canaria 33, del PN, elevaron una carta al intendente Orsi para hacer un seguimiento del fideicomiso.

Según indican los dirigentes blancos en la carta, la “diversidad” que ofrece Canelones lo hace “un departamento único y exclusivo positivamente”, lo cual los impulsa “permanentemente” a “generar acciones para no desaprovechar estas características”. Por eso, su “manera de ver y de comprender” Canelones “no solo nos genera nuevas ideas y propuestas que esbozan futuro positivo, sino que también nos generan preocupaciones que entendemos deben ser compartidas con quienes conducen” la comuna.

Para los nacionalistas, en el entendido de que el diálogo es una “herramienta que fortalece a las instituciones y a nuestra democracia”, procuraron plantear “diversas cuestiones” que refieren a “profundizar la información sobre las acciones que devendrán en el futuro” con el fideicomiso aprobado.

En ese sentido, exigieron un cronograma de contracción de deuda mediante licitación; detalles de los proyectos de interés en espacios públicos; cronograma de ejecución de obras de los proyectos de interés en espacios públicos e información “más precisa sobre la geolocalización de obras de consolidación barrial”.