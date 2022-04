El equilibrio entre la política y la gestión es delicado y ha suscitado discusiones desde todas las tiendas. Cuando el fiel de la balanza se inclina hacia un lado o hacia otro, suelen pasar cosas como las sucedidas en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) en las últimas horas. Según informó el diario El País este miércoles, el jefe de gabinete de la ministra Irene Moreira, el coronel retirado Gonzalo Reissig, renunció a su puesto por entender que ya no era una figura de “especial confianza” para la secretaria de Estado.

Dentro de los motivos, más allá de la falta de confianza o algún cambio en la relación personal de la ministra con su jefe de gabinete, se mencionaron modificaciones en el “régimen de trabajo” de la cartera.

Según dijo a la diaria el subsecretario del MVOT, el colorado Tabaré Hackenbruch, no hubo “cambios profundos en el funcionamiento del ministerio”, sino que lo que observa que cambió fue “el relacionamiento político dentro de Cabildo Abierto”.

Es que, tal y como informó el semanario Búsqueda en su momento, Moreira estaría interesada en formar su propia agrupación dentro del partido que lidera su esposo, el senador Guido Manini Ríos, lo que habría causado malestar dentro del Movimiento Social Artiguista (MSA), semilla y columna vertebral de Cabildo Abierto, integrado en su mayoría por militares retirados.

Consultada al respecto por la diaria, la diputada cabildante Silvana Pérez Bonavita aseguró que todavía “no hay nada concreto” en relación al sector de la ministra Moreira, pero adelantó que en el congreso de la fuerza política previsto para el 8 de mayo uno de los principales temas a tratar es “el cambio en los estatutos para habilitar la incorporación de sublemas; la finalidad principal del congreso sería esa instancia”, por lo que “todo lo otro vendría a posteriori”.

La idea, según Pérez Bonavita, es “buscar más perfiles”, en el entendido de que “todos los partidos necesitan crecer”, y la búsqueda de jugar en otras porciones del electorado vendría de la mano de esta iniciativa. “En Cabildo no pasó [la formación de agrupaciones] porque se estaba armando el partido, y ahora habría que empezar a definir estas cosas de cara a las próximas elecciones”, añadió. Sostuvo que, de todas formas, “faltan muchas reuniones” para definir quiénes integrarían el sector de la ministra Moreira.

Hackenbruch, por su parte, señaló que la renuncia de Reissig lo tomó “por sorpresa”, y aseveró que “las tensiones que existían dentro de Cabildo no permeaban hacia el trabajo” dentro del ministerio. Al momento de hablar con la diaria acababa de salir de una reunión con la ministra y el director general de Secretaría, Gabriel Albornoz, de quien también trascendió que estaría pensando en su renuncia; no obstante, calificó la reunión de “excelente”.

Consultado sobre la posible renuncia de Albornoz, dijo que el jerarca viene “trabajando bien”. “Yo estimo, por lo que leí en la prensa y por lo que uno ve en el trabajo cotidiano, [que] no hay un problema desde el punto de vista del funcionamiento del ministerio, sino más bien un tema de tensión política interna de un sector que integra la coalición, del cual a mí no me corresponde expedirme; no sólo no me corresponde, sino que no quiero”, agregó.

Asimismo, aseguró que ha tenido “un excelente relacionamiento con los directores de Cabildo” y que el hecho de integrar distintos partidos dentro de la coalición no ha sido un impedimento para el trabajo ministerial.