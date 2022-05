En una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou, 25 juristas y expertos internacionales manifestaron su preocupación por el proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto (CA) para otorgar la prisión domiciliaria a procesados y condenados mayores de 65 años que se encuentren privados de libertad en cárceles. La misiva fue enviada el 13 de abril por vía diplomática a través de la embajada de Uruguay en Francia, informó la Asociación ¿Dónde Están?-Francia.

En la carta, a la que accedió la diaria, los especialistas expresaron que tanto los cinco relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como el comisionado parlamentario pentienciario, Juan Miguel Petit, han planteado su rechazo a la iniciativa. Apuntaron que el proyecto de ley “no tiene en cuenta los límites del derecho internacional para la concesión de amnistías, indultos, reducciones de condena, beneficios en la ejecución de la pena u otras medidas similares concedidas a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.

Según los expertos, este proyecto de ley es contrario al derecho internacional “por su carácter general, automático y permanente, pero también porque la medida no es necesaria ni proporcionada a la gravedad de los delitos por los que estas personas han sido condenadas](https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/10/los-represores-presos-en-domingo-arena-que-se-beneficiarian-del-proyecto-de-cabildo-abierto/)”. Por estos motivos, el proyecto “constituye un factor de impunidad para las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad”.

En suma, solicitan al presidente y a los parlamentarios que “no apoyen la ley de prisión domiciliaria obligatoria para los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, en particular crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada y robo de niños”.

La carta fue firmada por el jurista Malik Salemkour, presidente de la Ligue des droits de l'Homme (Francia); Adriana Schnyder, investigadora asociada al proyecto FNS Right to Truth, Truth(s) through Rights, de la Universidad de Ginebra (Suiza); Juan Méndez, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exrelator de la ONU contra la Tortura (Argentina); Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Estados Unidos); Magalie Besse, jurista y directora del Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie (Francia), entre otros.