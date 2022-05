Parece que faltara mucho para las elecciones de 2024, pero el tiempo suele tener la mala costumbre de pasar rápido. Por eso en la interna de los partidos políticos ya hay idas y vueltas pensando en los posibles candidatos, pero sobre todo en la cabeza del gobierno, el Partido Nacional (PN), que busca repetir el plato. En filas blancas se van perfilando cada vez más dos corrientes: el herrerismo-lacallismo y el wilsonismo, que es la minoritaria -al menos en cuanto a cantidad de bancas en el Palacio Legislativo-.

En el lado mayoritario por ahora levanta la cabeza el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, como posible candidato del sector del presidente (Aire Fresco), y no se descarta la posibilidad de conseguir apoyos más amplios (del Herrerismo y de Espacio 40). Pero del otro lado aún no parece emerger un candidato cantado, aunque dentro del sector del senador Juan Sartori piensan que sí lo hay.

“Yo estoy trabajando mucho el tema del frente wilsonista”, señaló a la diaria el senador Juan Straneo, suplente de Sartori -que en estas horas andaba por Inglaterra viendo cómo su club, el Sunderland, subió a segunda división del fútbol inglés-. Agregó que está trabajando con la vicepresidenta Beatriz Argimón, algunos intendentes blancos y los senadores Carlos Camy y Sergio Botana. Por lo tanto, quedaron de lado aquellas rencillas con las que había sido recibido Sartori a fines de 2018, cuando cayó en la política por sorpresa, anunciando que sería precandidato por el PN (luego lo concretó y salió segundo, con casi 100.000 votos, detrás de Luis Lacalle Pou y delante de Jorge Larrañaga).

“Hoy estamos en ese bloque. Trabajando con esa gente, con la que nos llevamos muy bien y tenemos mucha afinidad. Tenemos visualización de proyectos conjuntos y actividades parlamentarias conjuntas. Hemos encontrado un buen lugar para trabajar e incluso Sartori también se siente cómodo con ellos. La pregunta de cajón es: ¿dejó de ser la comadreja? Sí, dejó de ser la comadreja”, señaló Straneo. Esto último es una referencia a las palabras de Sergio Botana en un acto de fines de junio de 2019, en la previa de la elección interna, cuando, sin nombrarlo en forma explícita, dijo que Satori era una “comadreja” que el expresidente José Mujica había “tirado para adentro del gallinero”.

El senador señaló que no sabe cuándo ni cómo se dilucidará quién será el candidato a presidente de ese bloque, pero a su juicio tendrá que ir con un solo presidenciable, porque “si no, es como entregarle la elección al otro”. Agregó que su objetivo, “si se alinean los astros”, es que ese único candidato del ala wilsonista sea Juan Sartori, aunque lo ve difícil. “Si el eclipse de sol y el eclipse de luna se dan a la misma vez, yo voy a lograr que Sartori sea candidato. Y si no, será cualquiera de los otros compañeros, y nosotros lo acompañemos gustosamente”, finalizó.