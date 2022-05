No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En la tarde de este miércoles, el presidente Luis Lacalle Pou recibió a una delegación del PIT-CNT en la Torre Ejecutiva, encabezada por su presidente, Marcelo Abdala, que le llevó varias propuestas económicas para controlar la suba de precios y la inflación, entre otros aspectos. El encuentro duró cerca de hora y media, y al salir Abdala explicó en rueda de prensa que entregaron “un diagnóstico riguroso de la situación”, además de diez propuestas y “dos comentarios políticos, de clase”.

El líder sindical destacó que el conjunto de medidas están “más centradas en beneficiar a los sectores más vulnerables de la sociedad que a la propia membresía del PIT-CNT, que está cubierta, de alguna manera, por convenios colectivos y acuerdos”.

“Es una propuesta que tiene mucho de tirar una mano para los sectores más vulnerables: concentrar el trabajo de calidad, subir el salario mínimo nacional, generar un ámbito de diálogo para el trabajo y la seguridad social. Estuvimos dialogando [con el presidente] sobre los fundamentos de esta propuesta y las ideas que tenemos. Y esperamos que el Poder Ejecutivo nos devuelva una respuesta rigurosa”, señaló Abdala. Para financiar las medidas, la central sindical propone incrementar algunos tributos, como el Impuesto al Patrimonio y el de las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) que pagan las empresas por sus utilidades.

Sobre esto último, Abdala dijo que le fundamentaron al presidente que “no tiene nada de malo, en una situación en la que se eleva la carestía y se achica la participación de salarios y jubilaciones en la riqueza nacional”, que un país “busque hacer un retoque tributario temporal para que quien más riqueza está acumulando tire una mano para resolver esas cuestiones”.

El líder sindical subrayó que “un retoque importante en el salario mínimo nacional es clave”, como lo dijo la central sindical en el acto del 1º de mayo, ya que “opera como una referencia para todo un conjunto de gente que trabaja por su cuenta, es informal o hace una changa”, y a la hora de plantear la retribución de su trabajo, “siempre el salario mínimo nacional es importante”. Del mismo modo que si no se quiere perder 37% de los nuevos trabajos generados, también “es clave” la prórroga “en condiciones adecuadas” de los jornales solidarios, el plan de empleo temporal que gestionaron las intendencias como salida a las dificultades por la emergencia sanitaria.

A su vez, dijo que uno de los comentarios políticos que le hicieron al presidente fue que no estaban de acuerdo con “cierto clima de persecución antisindical, de estigmatización del movimiento obrero” y, en particular, “cómo esto se refleja en algunos proyectos de ley que pretenden una reglamentación antisindical” y, desde su punto de vista, “antidemocrática”. “No puedo decir ni que me vaya conforme ni disconforme”, concluyó el presidente del PIT-CNT tras la instancia con el mandatario.

Propuestas sociales e impositivas

Las diez propuestas que le entregó el PIT-CNT a Lacalle Pou son duplicar el monto de las Asignaciones Familiares y la Tarjeta Uruguay Social por el plazo de un año; el aumento del salario mínimo nacional; la extensión del plazo de vigencia de los jornales solidarios; el aumento de la inversión pública de la administración central y las empresas públicas; un “plan de vivienda con más inversión en la resolución del problema habitacional y generador de puestos de trabajo”; un plan de compras públicas “para el armado de proveedores nacionales que generen trabajo para los y las uruguayas”; y abrir el “proceso de recuperación del salario real”.

También piden generar “un proceso de diálogo social tripartito para crear un plan de creación de puestos de trabajo”, así como otro proceso de similares características “con todos los involucrados, sistema político, trabajadores jubilados y empresarios, sobre los fines, la financiación y las formas de construir seguridad social adecuada para nuestro pueblo”.

En el décimo punto se señala que “el desembolso de estas medidas es plausible de ser financiado a partir de ajustes tributarios transitorios”, de manera “de que aquellos sectores que no se vieron afectados por la crisis o lograron una rápida recuperación contribuyan en mayor medida con la salida”. Se propone “incrementar el impuesto al patrimonio en 10% para todas aquellas personas y empresas que pagaron el impuesto los años anteriores y no tuvieron resultados negativos; subir el IRAE de 25% a 35% para todas aquellas empresas que tengan una renta neta superior a un millón de dólares anuales y declaren ganancias 25% superiores a las declaradas el año anterior, por el adicional correspondiente (superior al millón de dólares)”.

Por último, también se plantea crear un impuesto transitorio a las empresas exportadoras “cuyos precios de destino se hayan incrementado al menos un 20% con respecto al año anterior, por ejemplo, la carne, la soja, el arroz, el trigo, etcétera; e imponer 2% de impuesto a los depósitos de uruguayos en el exterior”.