El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió a la decisión del gobierno uruguayo de impedir el ingreso al país del Boeing 747-300M matrícula YV3531 de la empresa venezolana Emtrasur, que viajaba con tripulación venezolana e iraní. La aeronave fue retenida en Argentina, información que se conoció el fin de semana, así como que previamente había intentado volar hacia Uruguay para recargar combustible.

“Teníamos información, que no les podemos decir cómo la pudimos obtener porque es parte de la inteligencia de nuestra fuerza, que funcionó bien, porque si no, no hubiera cerrado sus cielos al avión Brasil, ni Paraguay, ni hubieran retenido el avión en Argentina. Quiere decir que estábamos en lo cierto en cuanto a que no era conveniente que ese avión descendiera en nuestro país”, señaló el ministro.

Heber dijo que se trataba de un avión de carga en el que “podría haber tres o cuatro personas y venían más de 20”. Aclaró que los objetivos del traslado serán determinados por la Justicia argentina, que investiga el hecho.

“Somos nosotros los responsables de la información, y nos parece que tenemos que cuidar nuestro país. Queremos que la gente que venga aquí venga con los antecedentes para ingresar a nuestro país en forma pacífica y no para otro tipo de actividades que nosotros repudiamos”, expresó Heber.

El ministro destacó la necesidad de “coordinar las inteligencias en la región” y anunció que hablará del tema con sus pares de Argentina, Brasil y Paraguay.

Por su parte, según informó TV Ciudad, la bancada del Frente Amplio analiza convocar al Parlamento para escuchar más sobre los hechos al ministro de Defensa Nacional, Javier García, quien dio la orden de no permitir el ingreso al espacio aéreo uruguayo del avión, a partir de la información dada por el ministro del Interior.