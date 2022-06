La Intendencia de Montevideo (IM) rechazó este lunes la viabilidad del proyecto privado MVD 360, que comprende la construcción de una isla artificial de 36 hectáreas en el Río de la Plata a la altura de la rambla de Punta Gorda. La iniciativa fue aceptada semanas atrás en una resolución firmada por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero.

En rueda de prensa, el director de Planificación de la IM, Luis Oreggioni, señaló que “el emprendimiento no es viable” por una “cuestión de equilibrio planificador”. “Si bien presenta ciertos aspectos innovadores para la ciudad, que no deberían ser considerados negativamente, haciendo un balance global entendemos que no es un proyecto viable para Montevideo”, afirmó.

La iniciativa privada fue promovida por Jirkel SA e incluye la construcción de un puerto deportivo, un puente de 450 metros y una superficie flotante con espacio para 36 lotes inmobiliarios.

Oreggioni explicó que la inviabilidad responde “básicamente” a que el proyecto privado concentraría “en un único lugar del territorio montevideano una enorme cantidad de metros cuadrados, no sólo de viviendas sino también de oficinas y comercio”, lo cual “afectaría procesos que tienen que ver con la vida de la centralidad montevideana, particularmente del Centro y la Ciudad Vieja, barrios por los cuales la IM está apostando muy fuerte”.

El jerarca agregó que la negativa surgió luego de un “análisis profundo del proyecto” con otras áreas de la comuna capitalina y aclaró que no se trata de “aspectos de diseño concretos” sino del “equilibrio global de la ciudad”. “Es una figura que es perjudicial para el desarrollo de Montevideo y para la centralidad que nos representa a todos”, aseguró.