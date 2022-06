El viernes, en San José, la intendenta de ese departamento, Ana Bentaberri (Partido Nacional), se reunió con dirigentes del Frente Amplio (FA), como Marcela Barrios, presidenta de la Departamental de la coalición de izquierda, y Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. En el encuentro se planteó la posibilidad de instalar una mesa de diálogo para intercambiar ideas sobre los problemas de seguridad.

Este domingo, Bentaberri dijo en rueda de prensa que fue una reunión “positiva, muy tranquila y enriquecedora”, ya que “siempre enriquece hablar con gente que ha tenido experiencia en el gobierno”. Agregó que estuvieron “un buen rato” intercambiando sobre diferentes temas, entre ellos, “el de la seguridad”. “Porque realmente nos preocupa. Más allá de que sabemos que no es directamente desde el rol de la intendencia que vamos a solucionar el tema, planteamos la posibilidad de armar un equipo de trabajo para ver cómo podemos sugerir o sumar propuestas de trabajo para aportar un granito de arena”, indicó.

En cuanto a la seguridad, la intendenta sostuvo que no están en condiciones de decir “que está todo bien y no está pasando nada”, sino al contrario, ya que “todos los días” tienen situaciones que les “preocupan”. Señaló que el objetivo de la conformación de esa “mesa” sería “ver concretamente” qué se puede hacer, porque “uno puede soñar con muchas cosas que después en la realidad no se pueden llevar a cabo”. “Yo les comentaba a ellos [los dirigentes del FA]: en San José pasamos, a través de no tantos años, de ser un lugar tranquilo, donde uno dejaba la puerta de su casa abierta... No pretendemos volver a eso, pero tampoco vivir con el miedo de que una señora va a una parada a esperar el ómnibus y tiene que estar mirando para todos lados porque van a venir a asaltarla”, finalizó.

En tanto, el edil nacionalista de San José Marcelo Pianzzola dijo a la diaria que el problema de la seguridad “es algo real que tenemos en todo el país” y ese departamento “no escapa a esa realidad”. Subrayó que “la impronta” que ha tenido la intendenta siempre ha sido “de diálogo, de tratar de ver los problemas que hay y trabajar en conjunto para resolverlos”. “Hemos notado que hay un mayor patrullaje, más fuerza policial en la calle, una iniciativa de apuntar a mejorar. Obviamente que los resultados nunca se dan a corto plazo, y una cosa son los números, que son reales, porque las mediciones se hacen igual que hace 15 años, pero el tema es que a veces la gente en la calle no los logra visualizar”, indicó.

Fernando Pereira se reunió con Un Solo Uruguay

En tanto, el sábado en San José varios dirigentes del FA -encabezados por su presidente, Fernando Pereira- se reunieron con la Mesa Nacional de Un Solo Uruguay (USU). “Nos parece buena cosa el compromiso por parte de la representación del FA en avanzar en la discusión de algunos de los reclamos, se nota un interés por interiorizarse en dónde nace el malestar”, dijo Guillermo Franchi, vocero de USU, a la diaria.

Señaló que es un “cambio positivo” respecto a la relación entre ambas partes durante el último gobierno de Tabaré Vázquez, quien “se cerró en su postura de que había una sola razón”, que no era la de “la gente común y corriente que estaba por fuera del aparato político partidario”, según opinó. “La sensación es que ahora hay un interés en ver cuál es la realidad productiva, comercial y de servicios en Uruguay, sobre todo en el interior”, agregó.

Entre los asuntos planteados por USU y que el FA se comprometió a analizar está el “peso del costo del Estado” y el “centralismo”, que desde la visión de la organización no sólo “sigue funcionando”, sino que es cada vez mayor en Uruguay. Sobre este punto, Franchi dijo que en el país los ciudadanos están categorizados según el lugar en el que viven: “Si vivís en Montevideo, sos categoría A. Si vivís en el interior, sos B o C”.

Por otro lado, Pereira adelantó en rueda de prensa que esta es la primera de cuatro reuniones previstas entre la fuerza política y USU, que mantendrán en diferentes departamentos del interior al correr del año. “Es la demostración más fuerte de que el FA va a hablar con toda la sociedad, con los que tengan posiciones más cercanas al FA, pero también con los que aparentemente tiene posiciones más lejanas”, sostuvo.

A su vez, el domingo el senador blanco Sebastián da Silva también se reunió con USU. En diálogo con la diaria, destacó que va “siempre” a los eventos de la organización, y resaltó que en su caso no hay “franeleo político”, porque tiene comunicación “permanente” con USU “y otras gremiales agropecuarias”. Además, sostuvo que la izquierda, el PIT-CNT y el FA “desde el gobierno” pusieron a USU “en un lugar para estigmatizarlo y sembrar rencor”. Por lo tanto, si Pereira “no pide disculpas”, la reunión del sábado en realidad fue “un chamuyo”.

Por último, Da Silva señaló que “permanentemente” le llegan reclamos de USU para el gobierno. El domingo, por ejemplo, le hablaron del problema de las jaurías, para el que hay que “encontrar una solución pragmática, sacar de circulación a los perros de la calle”.