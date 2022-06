En marzo de este año, la diaria publicó el caso de Zoe Uruguay, la filial local de la cuestionada empresa argentina Generación Zoe cuyo líder, Leonardo Cositorto, fue recientemente capturado en República Dominicana y se encuentra actualmente a disposición de las autoridades en Argentina.

Sin embargo, esta no es la única organización internacional que ha despertado cuestionamientos y que opera en el país. Otra de ellas es Mined y su relación con el grupo IM, organizaciones que declaran ofrecer productos educativos en relación al trading y el mundo financiero, pero han sido fuertemente cuestionadas.

Esta organización, de acuerdo a fuentes consultadas por la diaria, está estrechamente vinculada a la organización americana IM. Según colaboradores de Mined, esta nace como una versión de la empresa original pero adaptada al público local.

Al indagar sobre International Markets Live Inc. (nombre oficial de la empresa conocida como IM Academy o IM Mastery Academy) vemos que es una de las organizaciones de “network marketing” (es decir, marketing multinivel o de afiliación) más activas del mundo. De hecho, ha alterado tres veces su identidad comercial: comenzó como IMarketsLive, luego fue IM Mastery Academy y, por último, IM Academy.

De acuerdo al medio digital Pico Informativo, esta empresa fue registrada en Denver (donde fue disuelta el 18 de diciembre de 2019 por morosidad), Nueva York, Islas Mauricio, Inglaterra, Irlanda del Norte y Japón, donde sigue activa.

A fines de marzo de este año, según reportó el medio español Información, fueron detenidas ocho personas ligadas a IM Mastery Academy en seis provincias en España, y “según la Policía, la red desarticulada llegaba a utilizar técnicas de persuasión propias de organizaciones sectarias y captaba a sus víctimas abordándolas en parques públicos o a través de eventos presenciales organizados en hoteles”.

Dicho medio también menciona que “la investigación se inició hace un año tras la denuncia de la asociación RedUNE, un observatorio sobre derivas sectarias que cifró en más de medio millar las familias afectadas en España. La misma academia fue denunciada en Argentina por la Red LibreMentes, una asociación de ayuda a víctimas y familiares de organizaciones coercitivas”.

Al estudiar el modelo de negocio de IM Mastery Academy vemos que se basa sustancialmente en la afiliación de nuevos miembros, con un programa de “rangos” sobre el cual se va avanzando progresivamente a medida que se suma a nuevos ingresantes a la organización.

Además de este sistema base, hay una serie compleja de “bonos” y premios por rendimiento, es decir, por sumar a nuevos miembros a un ritmo por encima de la media.

Incluso, dentro de IM Mastery Academy se proporciona a los nuevos ingresantes un documento “agilizador de memoria” donde se dan consejos sobre cómo reclutar a personas del entorno para la organización.

Relación entre Mined e IM

El vínculo entre Mined e IM es de carácter informal; no parecen existir vínculos legales, ya que, de hecho, Mined no parece estar constituida como empresa. A pesar de ser denominada como “empresa de educación” en materias de “trading y finanzas” por su autodenominado “número uno en Uruguay”, Matías Martínez, de San Jacinto, Canelones, según su perfil público de Facebook, la organización no está registrada (al menos con ese nombre o relacionados) en el Listado de Entidades que presentaron declaraciones juradas ante el RTPP del Banco Central, ni está registrada en la lista de asesores de inversión, gestores de portafolios e intermediarios de valores registrados en los Registros de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, inscripción necesaria para poder recomendar o asesorar sobre inversiones a terceros en el país.

Este jueves, el Banco Central del Uruguay (BCU) a través de un comunicado advirtió que ni Mined ni Mined Academy son organizaciones inscriptas ante el BCU “bajo ninguna forma”, agregando que “ni cuenta con habilitación para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros”.

La autoridad monetaria termina el comunicado instando al público a informarse y analizar las propuestas de inversión, además de verificar su inscripción ante el BCU en su página de acceso público, en un intento por dar seguridad a la población ante este tipo de organizaciones que parecen estar en auge en la región.

El punto focal de Mined parece ser en Villa María, Córdoba, donde en 2021 festejaron su “convención nacional”. En el video de la convención se presenta a uno de los oradores como “Platino 5000”, dando a entender que usan el mismo sistema de rangos que IM. Sin embargo, ya están operando desde marzo de 2022 en Uruguay, según fuentes a las que accedió la diaria.

Además, la diaria pudo acceder a audios y capturas de pantalla de un ingresante a Mined a través del reclutador uruguayo Martín Presutti, que ya no forma parte de Mined, donde este le aclara que “es normal que la gente se maree (entre las diferentes organizaciones)” y que es común que se den situaciones donde un “líder migra toda su red” a otra empresa competidora que le ofrece “una casa de 200.000 dólares o un auto” por hacerlo. Luego aclara que su situación es diferente, ya que ellos “migraron todos a esta nueva compañía (Mined) sin un peso a cambio”.

Por último, Matías Martínez, líder de Mined en Uruguay, ha hecho publicaciones en sus redes sociales en las que revela su vínculo, y el de la organización, con el grupo IM. En una historia subida en su Instagram muestra los “resultados de inversión” de Mined, dentro de su ”back-office” y se puede ver que está utilizando el sitio web de IM, lo que da a entender que podrían compartir infraestructura web y clientes.

IM Academy/Mined en Uruguay

Desde la diaria conversamos con Juana, que pidió que no revelemos su identidad ya que había sido “acosada” en redes sociales el equipo de IM Academy. Ella es una joven montevideana que estudia y trabaja, y que “como cualquier joven que busca mejorar en la vida” buscó “otra alternativa para mejorar económicamente” y dio con IM Academy en las redes sociales.

Su primer encuentro con IM fue hace ya cerca de dos años, pero no entró porque en ese momento no tenía trabajo y no disponía de la “cuota de ingreso” de 200 dólares. Al mencionar que no contaba con el dinero, el “líder” que la estaba entrevistando le preguntó “qué tenía en la casa que pudiera vender para juntar ese monto”. Ella desistió en esa oportunidad, pero volvió a contactarse y entrar en octubre de 2021, ya que contaba con trabajo y le ofrecieron la opción de “pagarlo en cuotas a través de MercadoPago”.

Ella menciona que después de estudiar las “clases de trading” se iba a poder generar dinero invirtiendo. Sin embargo, afirma que “el cuentito” de inversión que le dijeron al inicio “no es tan así” y, una vez dentro, “la condición para ver algo de plata es meter más gente. Tenés que meter a más gente para poder generar algo”.

Incluso agrega que cuando empezó a dudar de su decisión cuando contactó a la primera persona que le había ofrecido entrar hace dos años y ella le dijo que “salga de ahí” porque era “una chantada” hecha por “estafadores”, ya que le había pedido el dinero que le correspondía a “su líder”, Matías Martínez, y que “una vez que dio la plata se lavaron las manos”.

Al preguntarle si pensaba tomar acciones, dijo que fue hacer la denuncia a Defensa del Consumidor y “no le dieron importancia”, y que lo mismo sucedió en la división de Delitos Informáticos de Interpol, donde le dijeron que “eso era una inversión que había hecho”.