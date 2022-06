La consultora Factum preguntó a la población qué partido votaría si las elecciones para presidente fueran el próximo domingo. Los resultados presentados este jueves muestran que 39% elegiría al Frente Amplio, 28% al Partido Nacional, 8% a Cabildo Abierto, 8% al Partido Colorado y 3% al Partido Independiente.

Eduardo Bottinelli explicó en VTV que 3% de los encuestados dijo que votaría a otros partidos, mientras que 4% iría por la opción en blanco o anulado y 7% aún no tiene definido su voto de cara a 2024.

Si se comparan estos resultados que miden el segundo trimestre de 2022 con la medición hecha en noviembre del año pasado, hay mínimos movimientos, entre 1% y 2%, pero en líneas generales “se aprecia una alta estabilidad”, establece el informe. En la comparación todos los rangos se mantienen iguales, salvo el Partido Nacional, que baja 2 puntos porcentuales, Cabildo Abierto baja uno, mientras que el Partido Independiente sube uno y quienes dicen votar en blanco o anulado suben dos puntos.

En el análisis, Factum apunta que el Frente Amplio se mantiene en los mismos niveles que obtuvo en las elecciones nacionales de 2019, mientras que los movimientos están en los partidos que conforman la coalición de gobierno. “En este sentido el Partido Nacional se ubica 1% por debajo de la votación de 2019, Cabildo Abierto 3% por debajo y el Partido Colorado 4% por debajo, a su vez el Partido Independiente registra 2% por encima de lo que fue su votación. Estas pérdidas netas registradas en la encuesta se vuelcan a Indefinidos”, desarrolla el informe.

Asimismo, los investigadores consideran que estos guarismos son “esperables” si se tiene en cuenta “la composición social del electorado de los partidos que conforman la coalición”. Según se explica, “Cabildo Abierto como partido nuevo no tiene una tradición de voto de pertenencia y el 11% alcanzado en 2019 se nutrió de electorado que había votado a otros partidos en elecciones anteriores, y también que por su composición social es un electorado más volátil. En el caso del Partido Colorado, la salida de Ernesto Talvi de la escena política supuso que una parte del electorado que se vio atraída por su candidatura hoy no se vea reflejada en el Partido Colorado, además de que en el Partido Colorado no aparece actualmente en escena una figura de liderazgo electoral”.