El directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) votó por unanimidad la contratación de una auditoría externa que investigue y dé cuenta de las gestiones del organismo entre 2010 y 2020, es decir, en los dos últimos gobiernos del Frente Amplio (FA).

Según dijo el presidente del INC, Julio Cardozo, a El Observador, la elección de estos dos períodos se debe a que, sobre todo durante la presidencia de José Mujica (2010-2015), se adquirieron 108.000 hectáreas de las 600.000 con las que cuenta el instituto hoy en día; asimismo, se averiguará quiénes fueron los beneficiados por las adjudicaciones del INC en ese lapso.

Para llegar a la decisión de efectuar una auditoría, el directorio recorrió un largo camino que dejó por el camino un llamado declarado desierto en junio de 2021 y una auditoría interna sobre la que el sector Ciudadanos, del Partido Colorado (PC), ha pedido una investigación más profunda por fuera del instituto.

Días atrás, durante la asamblea nacional del sector, su coordinador, el ministro de Ambiente Adrián Peña, responsabilizó “al Frente Amplio y a los directores del Partido Nacional”, quienes “no han querido consolidar” una auditoría que Ciudadanos “propuso una y otra vez”. “Está claro que este gobierno es de coalición y que el Partido Colorado tuvo la integración que tiene en función de sus votos. No todo lo que queremos hacer lo podemos hacer, y menos cuando los órganos son colegiados”, matizó Peña.

A raíz de estas declaraciones, se generaron rispideces en el directorio. Los dos representantes blancos, Cardozo y Rodrigo Herrero, así como el frenteamplista Andrés Berterreche, estuvieron en el directorio durante el período que se propone investigar en la auditoría. Según consignó El Observador, tras este último directorio se pactó que el director por Ciudadanos, Walter Rodríguez, hable con Peña del asunto. El otro director colorado, José Amy, se deslindó de los dichos del ministro.

Por su parte, Berterreche sostuvo en diálogo con la diaria que lo dicho por Peña se trata “lisa y llanamente” de “una mentira que difama y agravia a este director”. Asimismo, dijo esperar que el ministro “se retracte”.

Además, al momento de discutir las auditorías en 2020, según Berterreche, él mismo propuso que se hiciera “para todos los gobiernos del FA más el gobierno de Jorge Batlle”, es decir, las últimas cuatro administraciones, y que, según la justificación que dio por escrito Berterreche al directorio, “una auditoría debe ser una ayuda en la gestión y no sólo una acción punitiva para posibles errores”. Sin embargo, la propuesta no tuvo éxito porque “la mayoría se negó”.

Consultado sobre por qué cree que los directores del oficialismo se negaron a ir más allá, Berterreche entendió que esa es una pregunta “para los otros directores y para el ministro que dice blandir la espada de la auditoría”, y que “parece que sería una buena herramienta para los demás solamente”.

“Yo al menos puedo decir que fui coherente, y aunque no me lo habilitaron tuve la caballerosidad de citarle la auditoría que ellos plantearon. No es admisible que se me hagan gratuitamente esas acusaciones”, sentenció.

Manini desde afuera

“Parece que se abrió la temporada de caza de Berterreche y todos quieren ver si pueden ganar algún voto pegándome”, ironizó el director frenteamplista, en referencia a sus cruces con el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, por las recientes resoluciones de la asesoría jurídica del INC respecto de la situación de colonos por los campos en Artigas que usufructúan el excomandante en jefe del Ejército, su esposa, la ministra Irene Moreira, y su suegro, el militar retirado Roque Moreira.

El hecho de que Manini sea o no colono, aunque así lo definió en primera instancia la asesoría, es algo que preocupa en el INC. “Tenemos un compromiso en la coalición de dar todas las garantías”, dijo Cardozo a El Observador, mientras que Berterreche confirmó a la diaria que la idea de un consultor externo para analizar el tema es algo que “sobrevuela” el directorio, aunque “no se ha concretado aún”.