Mientras el Partido Colorado y Cabildo Abierto buscan avanzar en la creación de una fiscalía colegiada, dirigentes del Partido Nacional (PN) se muestran afines a mantener en su cargo al fiscal de Corte, Juan Gómez, hasta que finalice su período en 2025, cuando cumpla 70 años.

En el marco del debate sobre el sumario que inició el fiscal de Corte, Juan Gómez, al fiscal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia de Género, Raúl Iglesias, debido a que archivó 220 causas de delitos sexuales en su primera semana al frente de ese cargo, voces del PN y CA reeditaron la discusión sobre avanzar hacia una dirección pluripersonal, para la que hay dos proyectos de ley presentados por ambos partidos.

Desde el PN varias fuentes dijeron este martes a la diaria que el cargo de Gómez no está en discusión. “No está en juego eso”, dijo una de las fuentes, mientras que otra afirmó que “Gómez va a ser el fiscal general hasta 2025”.

La posición en filas blancas fue cuestionada por el diputado colorado y exfiscal Gustavo Zubía, uno de los promotores de un proyecto de ley para crear una dirección compuesta por tres miembros en la Fiscalía. “Respeto en lo personal al Dr. Gómez, pero no se puede negar que es el continuismo de [Jorge] Díaz...”, escribió en su cuenta de Twitter.

Es duro:

Según La diaria,voceros del PN sostienen que desean mantener al Dr.Gomez hasta 2025.

Respeto en lo personal al Dr Gomez, pero no se puede negar que es el CONTINUISMO de Diaz...

El PN quiere el continuismo de Diaz ?

El continuamos del Fiscal designado por el FA ?

Locura? — Gustavo Zubia (@GustavoZubia) June 22, 2022

Gómez fue adjunto del exfiscal de Corte Jorge Díaz , que renunció meses antes de que terminara su mandato, y en ese momento se resolvió que Gómez asumiera interinamente hasta que se acordara un nuevo nombre. Para designar un titular, se requieren tres quintos del Senado, por lo que se debe llegar a un acuerdo entre los distintos partidos, algo que hasta el momento no ha sucedido.

En diálogo con la diaria, Zubía ahondó en sus cuestionamientos a la postura del PN y se preguntó: “¿Si alguien cesa en el cargo, puede permanecer indefinidamente un interino? Lo que buscás es que todos los cargos de responsabilidad, ni hablar el cargo de fiscal, tengan un dirigente que sea definitivo, no interino. El interino no cuenta con los apoyos, no fue designado”, recalcó.

“Aclaremos que yo tengo una buena relación personal con Juan, fuimos compañeros muchos años, discrepamos en los enfoques. El que lo designó fue Díaz; lo designó con abrazos y besos, es decir, lo designó como persona de su confianza. Juan pertenece a la línea sucesoria de Díaz. Es el delfín”, sentenció. Agregó que no tiene sentido que un gobierno que accede al poder no designe rápidamente a un titular, “que es la pieza clave en los temas de seguridad, es el jefe de todos los fiscales que combaten el delito, es más importante que el ministro del Interior”, lanzó.

Para Zubía, el fiscal de Corte es una pieza fundamental que el “gobierno se niega, demora o no le interesa” que sea definitivo. El diputado colorado recalcó que el presidente Luis Lacalle Pou es el encargado de designar al fiscal de Corte y “la excusa que está manejándose en este momento es que no ha llegado a un acuerdo con el FA. Ante eso digo dos cosas: primero, he conversado con gente del FA y me dicen que las conversaciones están detenidas, entonces no se visualizaría la intención de llegar a un acuerdo; segundo, a los acuerdos siempre se ha llegado en gobiernos anteriores, cuando designaron a Díaz hubo un acuerdo con las fuerzas opositoras”.