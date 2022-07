El canciller Francisco Bustillo brindó una breve entrevista al diario El País en Asunción (Paraguay), en la previa de la cumbre del Mercosur, que comenzará este miércoles y tendrá el jueves la cumbre de presidentes. “No se puede esperar otra cosa que un diálogo franco. No hay un clima de guerra acá”, dijo el jerarca acerca del relacionamiento interno.

Respecto de la negociación con China, Bustillo dijo que de parte de los socios “hay inquietudes, hay preguntas cuyas respuestas aún no podemos dar, porque tienen que ver con el trabajo futuro”. Igualmente, insistió en que la solución vendrá por la vía del diálogo.

“Anhelamos que nuestros socios nos acompañen y hagan sus propios estudios, y se vea la posibilidad de avanzar juntos con este actor importantísimo”, expresó en referencia al acuerdo comercial con China.

“Las distintas instancias [de cara a un posible TLC] las hemos dado a conocer, hace ya un año y medio que anunciamos que precisábamos buscar una mejor inserción internacional. La primera opción, siempre, es hacer esto con el Mercosur, formado por países que son nuestros socios naturales. Pero no nos podemos permitir no crecer y tampoco dejar de avanzar con países, o bloques si fuera el caso, que están interesados en negociar con nosotros. Siempre, vuelvo a repetir, estaremos más cómodos con Brasil, Argentina y Paraguay, pero en caso que ‒como en esta situación que se da con China‒ los demás socios no quieran dar el paso, seguiremos avanzando”, manifestó Bustillo.

“Insisto en que no nos podemos permitir el inmovilismo, que lamentablemente le ha ganado al Mercosur”, concluyó el ministro de Relaciones Exteriores.