El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo este lunes en las celebraciones por el 192° aniversario de la Jura de la Constitución que no entendía el pedido de renuncia del Frente Amplio (FA) y algunos dirigentes de la coalición al presidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Klaus Mill, y el vicepresidente, Gustavo Borsari, tras la votación de apuro en el Parlamento de un proyecto de ley para que el Estado no perdiera millones de dólares en hipotecas que estaban por vencerse.

El mandatario dijo que “debió haberse anticipado antes; ese es el error”, pero finalmente se subsanó el tema. Por lo tanto, consideró que debe ser un “tirón de oreja” y que “no da para [tarjeta] roja”, caso que se habría dado “si no hubieran presentado un proyecto, si no se pudiera haber arreglado esta situación”.

Ante esta respuesta, el diputado del FA Gustavo Olmos recalcó este martes en una rueda de prensa que “lo que pasó en la ANV es una muestra de ineptitud e incompetencia del presidente y el vicepresidente” del organismo, y aclaró que no comparte en absoluto las palabras de Lacalle Pou. A su entender, “no puede ser que lo que merezca un riesgo de 400 millones de dólares sea un tirón de orejas”.

También dijo que no es cierto “lo que dice el presidente de que si no hubieran avisado habría que haberlos sacado, pero avisaron. No avisaron. Esto salió por otro lado”. Olmos se refirió al expediente que se formó luego de aprobarse la ley de urgente consideración (LUC), que advertía sobre el eventual problema y “que fue archivado por la gerencia general, que depende del directorio, en enero de 2021”. El diputado precisó también que “hay varias constancias en actas de reclamos de la directora por parte del FA sobre esta situación, advirtiendo que los plazos avanzaban y que no se tomaban medidas, que nunca fueron respondidos”.

Los artículos 463 y 467 de la LUC reducían el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias de 20 a diez años y establecían un período de dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley para comenzar con las prescripciones. Esto abarcaba a 5.000 hipotecas que estaban a punto de caducar, lo que implicaba pérdidas millonarias para el Estado uruguayo. Ante esto, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley con carácter grave y urgente para aplazar la disposición por cuatro años más.

El legislador señaló que la pérdida “no sucedió porque el Poder Ejecutivo envió un proyecto en el último minuto y el FA dio los votos para que no sucediera, porque ni siquiera la coalición tenía los votos para tratar el tema como grave y urgente, ni tampoco tenía los votos para aprobarlo, porque los legisladores de la coalición no vinieron. No sucedió, es cierto, pero hay responsabilidad evidentemente de los jerarcas”.