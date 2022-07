Una delegación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), encabezada por la ministra, Irene Moreira, concurrió el martes a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores para informar sobre el plan de la cartera para avanzar en la regularización de los asentamientos. Si bien en mayo el gobierno anunció los lineamientos del Plan Avanzar, con el que espera llegar a 120 barrios, las autoridades de la cartera todavía no tienen el detalle final de cómo será financiada la inversión.

Desde el inicio de este período de gobierno, el MVOT está trabajando en 40 asentamientos mediante el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), el Plan Nacional de Relocalizaciones y el Plan Juntos, que están bajo la órbita de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), creada por la ley de urgente consideración. El objetivo de la cartera es ampliar ese número a 120 intervenciones, conformadas por “esos 40 [asentamientos] que ya estaban previstos para el quinquenio, 20 más que estaban en la órbita del PMB –en este sentido, ya había algo previsto pero no para este quinquenio, así que estaba como en stand by y ahora se retoma– y otros 60 nuevos asentamientos”, explicó Moreira en la comisión, según consta la versión taquigráfica.

Luego de su intervención, el presidente de la comisión, el senador frenteamplista Sebastián Sabini, consultó a las autoridades por el relevamiento de los asentamientos previsto en el plan quinquenal de la cartera. El legislador señaló que las autoridades hablan de 650 asentamientos en todo el territorio, mientras que el último relevamiento que se hizo en 2018 dio 607, por lo que solicitó que se diera información sobre el nuevo racconto que se prevé realizar.

También consultó por los dos fideicomisos que están en marcha, tanto del programa Entre Todos –que apuesta a la creación de vivienda para la clase media– como del Plan Avanzar, ya que existen dudas sobre sus “fuentes de financiamiento” y su “nivel de ejecución”.

En cuanto a la cantidad de asentamientos relevados, Moreira respondió que siempre opta por no dar ningún número concreto. “Es algo de entre 600 y 650 –nos estamos inclinando más por esta última cifra–, en el sentido de que el último censo fue en 2011”, señaló la ministra, y agregó que “se está trabajando para efectuar uno nuevo en 2023”.

Moreira también se refirió al fideicomiso del Plan Avanzar, llamado de Integración Socio Urbana, y apuntó que se compone de impuestos del Instituto Nacional de Colonización, que se suman a los 240 millones de dólares ya previstos para el plan quinquenal. “Con esto se llega a los 480 millones con los que vamos a dar respuesta”, señaló.

A su turno, la directora de la Dinisu, Florencia Arbeleche, precisó que la cartera debe ser “muy cuidadosa” con la respuesta, pero que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les informó que los montos “podrán venir de distintas maneras”, “como recursos adicionales, como refuerzo presupuestal, y se irán dando en su momento”.

“El gran desafío que tenemos por delante es ejecutarlos”, dijo la arquitecta, y agregó: “Si bien no quiero entrar en algo que este ministerio no debería responder, ya que le corresponde al de Economía, sí voy a dar titulares para que se entienda la cuestión. Se pregunta cómo se llega a ese monto. Como ya explicamos, los 240:000.000 dólares no necesariamente están todos dentro del fideicomiso, pero la mayoría sí estaría”. En suma, agregó que el fideicomiso de administración “puede nutrirse de fondos a cuenta de lo que va a recibir” y “por ese lado está la explicación de cómo se llega a ese número”.

Explicó que el fideicomiso empezará a regir este año y se está en la última etapa de los procedimientos para su implementación. Este tiene tres fideicomitentes: el MVOT, el MEF y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El fiduciario es Conafin Afisa de la Corporación Nacional para el Desarrollo y su gestor es el MVOT, a través de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana.

La gran preocupación del MVOT es la ejecución de esa inversión. “Nos preocupa la capacidad de ejecución, porque tenemos la plata, tenemos los recursos, tenemos las herramientas legales y realmente hay un conocimiento acumulado. Quiero decir que esa preocupación la tenemos todos, pero estamos haciendo todo lo que nos permiten nuestras capacidades para ejecutar esos recursos”, expresó el subsecretario Tabaré Hackembruch y concluyó: “Por lo tanto, si no funciona, claramente hay algunos responsables, entre los que nos incluimos”.