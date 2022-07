En setiembre de 2021, el gobierno anunció que un equipo negociador con integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas había empezado el estudio de factibilidad para un tratado de libre comercio (TLC) con China. Diez meses después, este miércoles en la noche, el presidente Luis Lacalle Pou brindó una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva para informar que ese trabajo ya terminó y que la conclusión es “positiva”. Un potencial es “beneficioso” para ambos países y, por lo tanto, ahora empezarán formalmente las negociaciones para un TLC.

“Los acuerdos suponen prosperidad, oportunidades y trabajo. Nuestro desvelo, desde el inicio del gobierno, es tratar de comerciar los productos, la materia prima, lo industrializado y la tecnología de nuestro país. Y en una análisis exhaustivo -no antojadizo- de la posible existencia de un TLC con China, hemos llegado a esa conclusión. Por eso, en los próximos días, nuestros equipos, en contacto con los equipos del gobierno chino, formalmente iniciarán la conversaciones para el TLC”, indicó Lacalle Pou.

El mandatario señaló que es “una noticia alentadora” por “la importancia que tiene China en nuestro comercio exterior”. Dijo que espera que el TLC se pueda concretar durante lo que queda del actual período de gobierno, y tienen “toda la intención” de que así sea, “pero si tiene que ser el que viene, será el que viene”.

“Cuanto antes se haga, mejor para los uruguayos, para las oportunidades, la prosperidad y el trabajo. Ese es nuestro apuro, no poner las firmas. Algunas cosas que vamos a empezar en el gobierno, las terminará el gobierno que viene; siempre son procesos acumulativos. Todos los gobiernos de los últimos años han tratado de iniciar un TLC con China; en este caso, hemos tenido la oportunidad de avanzar formalmente”, señaló.

Por último, el mandatario fue consultado por la prensa sobre las visiones geopolíticas de un posible TLC con el país oriental, ya que, por ejemplo, en abril el diputado colorado Ope Pasquet cuestionó las negociaciones a la luz de la invasión de Rusia a Ucrania. Lacalle Pou contestó que el gobierno ve el TLC “desde un punto de vista netamente comercial, que no trae otra obligación que la que se suscribe en un TLC”.

“A veces se mezclan las relaciones comerciales con las políticas. Tampoco hay que ser ingenuo, pero esto es un TLC. Por supuesto, la visión de un gobernante debe ser abrir un abanico a todas las posibilidades, para no tener una dependencia demasiado notoria con un país. Si el día de mañana se puede hacer un TLC con Estados Unidos -que no está en la mesa-, por supuesto. Nuestra obligación es abrir mercados y, después de abrir los mercados, no pagar aranceles y competir en igualdad de condiciones con otros países que producen lo mismo que nosotros”, finalizó.