Ante la explosión que se produjo en un edificio en Villa Biarritz el viernes, la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas expresó su “plena y absoluta solidaridad” con los vecinos y vecinas que fueron afectados por la presunta fuga de gas que derivó en la explosión.

Según indicaron, desde el “primer momento” los trabajadores han estado actuando para “colaborar en todo lo posible en atender la situación y en restablecer a los edificios contiguos el servicio de gas en condiciones de seguridad”. “Hemos estado históricamente comprometidos con la defensa de la seguridad en el servicio público de gas natural en todos los aspectos, en el marco de la normativa vigente, y lo seguiremos haciendo en el futuro”, agregó el sindicato.

A su vez, exhorta a todos los usuarios a comunicarse con MontevideoGas para cualquier trámite, como inspección de cañerías o posible escape de gas, “a efectos de darle[s] una correcta atención y respuesta”.

“Desde la más absoluta responsabilidad esperaremos el dictamen técnico de las autoridades correspondientes para saber la causa de esta explosión ambiente, y a partir de allí ver cómo actuar ante los diferentes organismos regulatorios y la dirección de MontevideoGas”, sostuvieron.

Por su parte, MontevideoGas también expresó su solidaridad con las familias afectadas y se puso a disposición de clientes para “brindar la información que sea pertinente”. La empresa de gas dedicó una serie de consideraciones. En un primer punto, señalaron que “todas las fuentes de energías requieren un cuidado en relación a su correcta y segura utilización”; además, recuerdan que en el país hay regulaciones y normas de seguridad para “garantizar que el gas natural sea una fuente de energía segura cuando se instala y utiliza bajo estas normas”. “Las fugas de gas son poco frecuentes. Al gas natural se le agrega olor artificialmente a efectos de que pueda ser detectado a tiempo”, informaron desde la empresa.

Indicaron que, “en caso de sentir olor a gas”, se deben tomar una serie de precauciones, como por ejemplo, abrir puertas y ventanas para permitir ventilación, cerrar la llave general de paso que se encuentra junto al medidor de gas, al igual que las del gasodoméstico. También insistieron en “no encender interruptores ni aparatos eléctricos, no fumar, no utilizar ascensores, no encender fósforos ni velas, no utilizar el teléfono celular dentro de la casa”.