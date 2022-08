“Yo estoy cansada. Soy una mujer que cumplió 78 años y ando con nanas de persona grande. Me da vergüenza ajena que no me contesten”, dice Norma Morroni en el Obelisco, mientras espera que empiece otra marcha en reclamo de justicia por los asesinatos del hospital Filtro. Como ya es conocido, los sucesos ocurrieron la noche del 24 de agosto de 1994, cuando la Policía reprimió una marcha multitudinaria que rechazaba la extradición de tres vascos detenidos por ser parte de la organización ETA. El accionar policial dejó dos muertos: Fernando Morroni -hijo de Norma- y Roberto Facal, además de cerca de un centenar de heridos.

“Es como que fuera hoy mismo, los sentimientos, todo es lo mismo”, dice Norma. Ella no tiene dudas de que quien asesinó a su hijo es el policía Waldemar Rosas Ruiz, que vive en el departamento de Durazno, a donde lo fueron a “escrachar” el año pasado, y dice que le da lástima que “lo tengan tan bien cuidado, con tanta impunidad y tanta porquería, que lo sigan protegiendo”. “Yo no tengo nada que hablar con él, y si quiere hablar algo, que venga a la Fiscalía, cara a cara. Pero no tengo ganas de hablar con él. Es un asesino y todo el mundo lo sabe”, agrega.

Norma dice que seguirá esperando y subraya que nunca quiso “venganza”, sino “justicia”, y agregó que mientras haga las cosas bien, sabe que tendrá compañeros alrededor. “Yo no me desvío de lo que digo, o sea que allá la consciencia de él, si puede vivir con un asesinato arriba”, finaliza.

A su lado está Fernanda Aguirre, secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, quien señala que “es un honor acompañar, como siempre, a Norma, una mamá que sigue pidiendo justicia como tantas mamás acá, de una acción que cometió el Estado, que no da respuesta, en la que hay tanta impunidad como con todos los otros crímenes” en los que siguen reclamando justicia.

“No se puede filtrar la memoria ni la educación del pueblo”, se puede leer en una pancarta que sostiene un grupo de muchachas cuando la marcha empieza avanzar, como siempre, desde bulevar Artigas y 18 de Julio hacia el Filtro. “A 28 años de la masacre del Filtro. Justicia por Morroni y Facal. Viva la solidaridad internacionalista. Militantes clasistas”, reza otro cartel.

Adelante de la marcha va Irma Leites, dirigente de Plenaria Memoria y Justicia. Leites subraya que seguirán reclamando “verdad y justicia”, y además buscarán “mantener la memoria viva contra la historia oficial”. También destaca que es “muy importante la participación de tantos jóvenes que toman estas banderas”.

Por último, asegura que los “responsables políticos” de los hechos son el presidente de ese entonces, Luis Alberto Lacalle Herrera, y el ministro del Interior de la época, Ángel María Gianola. Este último murió en marzo de 2022, por eso espera que al menos al exmandatario “se lo juzgue por lo que hizo”.