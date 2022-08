“Quisieron quebrar una generación con la tortura y los asesinatos para que a quienes viniéramos después nos diera miedo luchar contra las injusticias, pero, como nos convoca la consigna de esta marcha, vamos a enfrentar el desmantelamiento de la educación del pueblo con organización y lucha”, dijeron desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) en la proclama que formó parte del cierre de un nuevo 14 de agosto en el que el estudiantado se movilizó por el Día de los Mártires Estudiantiles.

Pasaron 54 años desde que Líber Arce, estudiante de Odontología y militante de la FEUU, fue baleado en una movilización por mayor presupuesto para la universidad y por el boleto estudiantil gratuito. Bajo la consigna “Al igual que ayer, enfrentamos el desmantelamiento de la educación del pueblo con organización y lucha”, se marchó en la tarde del domingo desde la explanada de la Universidad de la República (Udelar) hasta la plaza Primero de Mayo.

Martina Salles, militante del gremio estudiantil del liceo Zorrilla y una de las tantas adolescentes que marcharon, dijo a la diaria que la consigna del “desmantelamiento” se relaciona con “el 0% en la Rendición de Cuentas para la Udelar, las condiciones en las que estamos estudiando, el recorte de horas docentes, la censura, la amenaza y la persecución política”. “Ir, ponerle el cuerpo, militar y también recordar que estas personas lucharon por los derechos que ahora gozamos”, resumió.

Lucas Silveira, integrante de la coordinación de gremios de Canelones y del gremio estudiantil del liceo de Las Piedras Manuel Rosé, manifestó a la diaria que el fin es “seguir luchando por causas que nos interpelan a todos: mayor presupuesto, dignidad y educación para todos y todas”. “Es una lucha justa y creemos que es justo que como estudiantes podamos acceder de la mejor manera a la educación”, reafirmó.

Por otro lado, Gimena Brusciano y Mateo Limongi, ambos militantes del centro de estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA), hicieron hincapié en una de las principales reivindicaciones de la movilización: “las nuevas reformas que hay para todos los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública [ANEP]”, dijo Brusciano.

En cuanto a la formación docente, se refirió a la titulación universitaria reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura: “Nos la quieren imponer, porque no están escuchando las voces de los estudiantes, ya que una de las reivindicaciones históricas siempre fue la autonomía y el cogobierno, y en esta titulación la idea es justamente quitarnos eso y simplemente se nos brindaría un título, pero sin la formación específica que debería tener una universidad, que es investigación y extensión”.

Limongi, por su parte, señaló que “la reivindicación general es defender la lucha de nuestros mártires y que no caigan en el olvido” y que la reivindicación particular tiene que ver con que “vemos atacados lo que defendían nuestros mártires”. En ese sentido, dijo que “el presupuesto es un tema esencial” y especificó que el IPA “está en condiciones edilicias muy bajas”. Brusciano agregó que tienen “goteras, humedad por todos lados, las paredes se caen y, a pesar de presentar estas quejas por medio de nuestra consejera estudiantil, no hay respuesta clara”.

Movilización por el día de los mártires estudiantiles, ayer, en 18 de Julio. Foto: Mara Quintero

Las proclamas

Los gremios estudiantiles de Secundaria también tuvieron su lugar en el cierre de la marcha para manifestarse a través de la lectura de su proclama. Aseguraron que “hoy, en las calles y en los salones, la lucha continúa. Porque seguimos enfrentando el desmantelamiento de la educación pública, el cual se ha agudizado en estos últimos años, con un significativo recorte de 80 millones de dólares de presupuesto educativo de la ANEP, luego de haber transitado una pandemia, situación en la cual, por el contrario, se tendría que haber reforzado la inversión en educación pública”.

Por otro lado, se refirieron a la reforma curricular propuesta por la ANEP: “Queremos decir bien fuerte: se ha escuchado más la voz de los empresarios al definir la enseñanza que recibiremos que nuestra propia voz como estudiantes y la voz de las y los docentes”.

Desde la FEUU afirmaron que el gobierno “omite incorporar” a la Udelar en el proyecto de Rendición de Cuentas porque “es agredida por autónoma y cogobernada”. En la misma línea, aseguraron que “se plantea eliminar el aporte adicional que destinan nuestros egresados desde el Fondo de Solidaridad” y que ello “significa la pérdida de 15 millones que se destinan a la construcción de nuevas sedes regionales en el territorio nacional”.

“Pero no les vamos a permitir avanzar, el campo popular no retrocede ni se rinde”, resumieron, y agregaron: “Hoy, al igual que ayer, nos encontramos defendiendo a la educación pública” y “nunca más van a utilizar el miedo como herramienta para amedrentar a una juventud resuelta a ser libre”.