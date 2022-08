La Asamblea General trató ayer un único punto del orden del día: la conformación del futuro directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). La sesión comenzó dos horas más tarde de lo previsto porque la comisión bicameral encargada del proceso de selección de los candidatos, que sesionó a las 9.00, no había finalizado la reunión, y luego de varias horas de discusión, no hubo acuerdo entre oficialismo y oposición sobre la nómina final, por lo que se citará nuevamente a la Asamblea General el 11 de agosto y se elegirán a los directores por mayoría simple.

En esta jornada se realizaron dos votaciones y en ambas instancias no se alcanzaron los dos tercios de los votos de los componentes de la Asamblea General. En las dos votaciones los postulantes que recibieron la mayor cantidad de votos fueron Ana Agostino, Mariana Mota, Jaime Saavedra y Wilder Tayler. Le siguieron Javier Palummo, María Gloria Robaina y Carmen Rodríguez.

El primer orador de la jornada fue el diputado nacionalista Mario Colman, quien presidió la comisión bicameral, y comenzó refiriéndose al proceso de selección de los candidatos, uno de los principales puntos de polémica, que incluso generó reproches de la vicepresidenta Beatriz Argimón. Como ya lo había hecho, Colman defendió el procedimiento llevado adelante en ese ámbito, y afirmó que “la proposición de candidatos se realizó conforme al artículo 39 de la Ley 18.446, esto es, a propuesta de las organizaciones habilitadas para participar en asambleas extraordinarias de la institución o por las señores y señoras parlamentarias”.

Los 27 precandidatos expusieron ante la comisión respecto de “la motivación para acceder al cargo, conocimiento del sistema universal de protección de los derechos humanos, visión sobre la situación de los derechos humanos en el país y el rol a cumplir por la INDDHH y visión de la actuación de la INDDHH en los últimos cinco años”, explicó el diputado blanco. Colman agregó que como parte del proceso de selección se solicitó a la Corte Electoral que se pronunciara sobre posibles inhabilitaciones de los postulantes, y esta informó sobre la inhabilitación de uno de los candidatos. También se solicitó información a la Oficina Nacional de Servicio Civil, a partir de lo cual se concluyó que dos postulantes no podían ser considerados: Federico Álvarez Petraglia y Fernando Menéndez. Por lo anterior, la Asamblea General terminó votando a 24 candidatos.

Frente Amplio: hay “un reparto político de cargos”

La primera oradora por la oposición fue la diputada Claudia Hugo, quien indicó que el informe presentado por Colman “fue aprobado con salvedades” por el Frente Amplio, debido a que “no se consideró en la comisión ponderación de méritos, versación sobre cuestiones de derechos humanos, propuestas para el funcionamiento de la institución ni ninguna otra consideración que nos hubiera interesado realizar”. A su entender, esto responde a “una clara intención de los integrantes de la coalición de gobierno, o de algunos de ellos, de no prestar atención a ninguno de los elementos materiales de fondo, que perfilan al candidato en consonancia con lo que la ley de creación de la INDDHH indica”. Así, la elección se transformó “claramente en un reparto político de cargos que no estamos dispuestos a convalidar”, acusó.

Hugo apuntó, además, que en ese escenario de reparto político de cuatro a uno -cuatro directores del oficialismo y uno de la oposición-, “la coalición de gobierno está olvidando que al FA lo votó la mitad de la población”, pero enseguida aclaró que no es la intención del FA “entrar hoy en esta disputa, porque la INDDHH no puede ni debe ser un botín de nadie”. Por otra parte, la legisladora aseguró que “de la simple lectura de los currículum presentados es muy claro que materialmente hay varios candidatos que no cumplen con la experiencia y notoria versación en derechos humanos que requiere la norma”, y ejemplificó que “alguno incluso desconoce el propio nombre del organismo para el cual se presenta”.

Hugo afirmó que si se suma esta situación a las críticas expuestas por representantes de la coalición a la INDDHH, se configura un escenario “verdaderamente preocupante”.

Finalmente, enfatizó en la necesidad de procurar la reelección de por lo menos dos miembros de la institución, a los efectos de garantizar la continuidad en la experiencia de la gestión de la INDDHH. El FA ha propuesto para esa continuidad a los actuales directores Mariana Mota y Wilder Tayler, encargados de las tareas de búsqueda de restos de desaparecidos.

La senadora frenteamplista Silvia Nane hizo hincapié en su discurso en las críticas vertidas por representantes de la coalición dirigidas a la “existencia misma” de la institución, y recordó que CA no votó el presupuesto de la INDDHH, “como si pudiera existir sin recursos. Es una posición que basta ver para entender que hay fuerzas políticas dentro de la coalición de gobierno que no creen en la existencia” de la INDDHH.

En tanto, la diputada Verónica Mato se refirió a candidatos que “claramente no tenían el más mínimo conocimiento para estar allí”, y que “a través de las entrevistas, hicieron declaraciones, comentarios, algunos negacionistas del terrorismo de Estado”. “Y les recuerdo que entre las competencias que asignó la ley está la búsqueda de detenidos desaparecidos. Yo pregunto, con la mano en el corazón, ¿quién puede pensar que personas que son negacionistas del terrorismo de Estado pueden formar parte del directorio de la INDDHH?”. “Y debo decir que postulantes en sus entrevistas hicieron defensa del proyecto de tenencia compartida, ley que consideramos violatoria del derecho internacional de niños, niñas y adolescentes. Este es el tipo de candidatos que está elevado hoy en la nómina que se presenta a la Asamblea General. Por supuesto, esta fuerza política no acompañó con su voto esto”.

A su turno, la diputada colorada María Eugenia Roselló respondió a Mato: “Nuevamente se acusa a todos los postulantes, se los menosprecia, cuando se habla en forma general. Yo le voy a pedir a esta legisladora que recién hizo uso de la palabra que diga quién es el postulante que negó el terrorismo de Estado, que lo diga con nombre y apellido”. Colman: “No podemos permitir este tipo de alusiones. Ninguno de los postulantes ha negado que haya que dar pasos atrás en la búsqueda de la verdad y la justicia [sic]. Ninguno lo dijo”.

Mato, a su turno, respondió: “Nosotros hemos sido muy respetuosos. La danza de nombres y manoseo de nombres se ha dado por legisladores del gobierno. Esta fuerza política y esta legisladora no va a hacer eso”.

Cabildo Abierto: “Una concepción elitista de los derechos humanos”

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech planteó que no “desconoce” los tratados internacionales pero que “no vamos a sentirnos mandatados por organismos internacionales que a veces no representan el sentir de nuestro pueblo”.

“Los derechos humanos no son patrimonio político de nadie”, dijo el senador y manifestó que su fuerza política no negó nunca que hubo violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Sin embargo, cuestionó que se implementen “políticas sesgadas” y se construyan “memoriales para unos”, pero se ignore “el dolor de otros”.

“Queremos una INDDHH donde estén defendidos los derechos humanos de todos”, dijo y mencionó los derechos de los niños, de los “ancianos tan olvidados”, de las “minorías raciales”, las personas con discapacidad. “¿Qué ha hecho la INDDHH por tener esa amplia defensa de los derechos humanos? ¿Dónde están los memoriales que requieren todas esas minorías?”, expresó.

También apuntó que los políticos se han dejado “llevar por una concepción elitista de derechos humanos. Sólo los puede defender el que tiene un posgrado de derechos humanos, el que pasó por la Udelar. Yo digo: la gente de carne y hueso que vive y arde en nuestras calles, ¿esa gente no puede hablar de derechos humanos?”

A su turno, el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, señaló que fue uno de los pocos legisladores que se mantienen que votó la ley que creó la INDDHH y destacó que fue aprobada de manera unánime, porque se entendió que era un “instrumento necesario para fortalecer nuestra democracia”.

“El tiempo demostró que esta confluencia de voluntades se rompería en las instancias de elección del Consejo Directivo, porque notoriamente en las dos instancias anteriores prevaleció la voluntades políticas de las mayorías”, puntualizó.