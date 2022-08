A fines de abril, la Intendencia de Montevideo (IM) se había quedado a un solo voto de que la Junta Departamental capitalina aprobara el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 70 millones de dólares para un plan de limpieza y saneamiento. En esa oportunidad, luego de muchas idas y vueltas entre el oficialismo y la oposición, el Frente Amplio (FA) sólo pudo lograr que dos legisladores opositores levantaran la mano, ambos del sector Ciudadanos, del Partido Colorado (PC). Pero ahora, con una reformulación del préstamo, los cuatro ediles del PC por Montevideo lo apoyarán, según lo anunciaron en una conferencia de prensa en la noche del lunes, rodeados de varios legisladores de su partido.

Los colorados recordaron que el 14 de julio la IM, a través de la Dirección de Desarrollo Ambiental de la comuna, dio a conocer la nueva propuesta del préstamo del BID en el marco del Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo, y en ella se consigna que la totalidad de los gastos corresponden a saneamiento. Específicamente, 47.718.207 dólares serán para “saneamiento y drenaje integral” y 11.899.155 dólares para “rehabilitación de redes de saneamiento”, entre otros gastos. Además, la IM aportará de su presupuesto 12.350.000 dólares para “gestión de ejecución del programa” y “estudios y proyectos complementarios”.

Ante esta nueva presentación, la bancada de ediles del PC propuso la creación de una comisión bipartita para el “seguimiento” del programa de saneamiento “con el objetivo de realizar un eficaz seguimiento de los gastos, inversiones y avance del programa”, así como “también tener acceso a toda la información disponible para un correcto contralor”.

“Consideramos que la gestión en los manejos de ingresos y gastos que los gobiernos frenteamplistas han llevado a cabo por más de 32 años al frente de la IM, la cual no hemos compartido durante todo este tiempo, ha hecho imposible realizar obras como las que son objeto del préstamo con fondos propios”, señalaron los cuatro ediles colorados en un comunicado.

Agregaron que, fieles a su “riquísima tradición constructora de Montevideo”, inspirada “en grandes intendentes que hicieron la ciudad que tenemos hoy”, como “Muñoz, Acosta y Lara, Fabini, Martínez Trueba, Barbato y Lanza, entre muchísimos otros”, no pueden “estar ajenos a las necesidades de tantos montevideanos que a la fecha padecen la falta de saneamiento”.

“De mantenerse las obras e inversiones tal cual fueron presentadas el 14 de julio, y de constituirse la Comisión Bipartita del Préstamo BID en el marco del Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo, los ediles debajo firmantes estaríamos en condiciones de votar el proyecto de decreto que la IM ponga a consideración de la Junta Departamental de Montevideo en el presente año”, indicaron.

La postura del partido

En la conferencia de prensa, el edil Tulio Tartaglia (de Ciudadanos) señaló que a aquellos montevideanos de los barrios Bola de Nieve, Paso de la Arena, Rincón del Cerro y la cuenca del arroyo Mataperros que hoy “están padeciendo problemas de saneamiento” les están dando “la tranquilidad que desde ahora” el PC “se compromete a acompañarlos”, y que esos problemas “se van a solucionar”.

Además, Tartaglia dijo que el viernes la IM les informó que aceptó la propuesta de la creación de la comisión bipartita para “controlar en forma inmediata en qué se gasta cada uno de estos dineros”. “Así que la población en general de Montevideo puede estar tranquila, porque no va a ser como otros procesos de construcción, donde los contralores son después de que ocurren las obras. Y después vemos autoridades recorriendo sedes judiciales, explicando en qué se gastó o en qué no se gastó”, subrayó.

Por su parte, el edil Leonel Aguirre, de Tercera Vía (sector liderado por el diputado Gustavo Zubía), subrayó que le congratula haber llegado a un acuerdo entre los cuatro ediles, y que puedan tener una posición común como bancada, que no la habían tenido en la instancia anterior, cuando él votó en contra porque en aquel proyecto “una pequeña parte estaba destinada a saneamiento”. Subrayó que, en esta oportunidad, todo el presupuesto será destinado a saneamiento; “cuando antes solamente se atendía a 2.000 montevideanos, ahora se va a atender a 13.500 más”.

“O sea que cuando alguna diputada del FA nos dijo que nosotros éramos los responsables de que los niños estuvieran jugando sobre los excrementos, en realidad gracias a esa trancada que hicimos le podemos solucionar el problema a 13.500 montevideanos más”, subrayó.

Por último, el secretario general de PC, Julio María Sanguinetti, dijo que luego de las “controversias y debates” que tuvieron en la postulación anterior de la IM, hoy, con los diputados y ediles de Montevideo, se pueden sentir “en la posición que al PC siempre le resulta más cómoda, que es la de estar a favor de obras”.

“Nuestra tradición hace que seamos unos opositores no entusiastas sino vocacionales de la construcción gubernamental. En este caso, me alegro mucho de que los ediles hayan hecho este trabajo con las autoridades de la IM, y que hayan logrado un plan que es muy relevante e importante para los barrios que se han mencionado y la histórica Red Arteaga, que es una de las sobrevivencias monumentales. No debe de haber en el mundo algo análogo a una red que se empezó a construir hace un siglo y medio y que allí está”, finalizó.