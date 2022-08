Los senadores del Frente Amplio (FA) evalúan no asistir el miércoles a la Comisión de Seguridad y Convivencia, en el día en que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comparecerá, a convocatoria de la coalición gobernante, para dar explicaciones sobre la denuncia que elevaron a la Justicia desde la cartera por el caso de presunto abuso de funciones del hoy senador frenteamplista Charles Carrera, cuando era director general de Secretaría de ese ministerio, en 2012.

Enrique Rubio, senador del FA e integrante de la comisión, confirmó que los representantes de la oposición en ese organismo –Carrera, Óscar Andrade, Mario Bergara y él mismo– tienen apalabrado que no asistirán, pero eso se definirá en la próxima reunión de la bancada de Senadores, que “seguramente” será luego de la interpelación a Heber y al canciller, Francisco Bustillo, por la entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

En diálogo con la diaria, Rubio dijo que no están dispuestos “a un tratamiento poco serio” de “cosas tan delicadas como todo lo que se ha dicho” en relación con la actuación de Carrera en 2012, cuando habilitó a un hombre baleado supuestamente por un policía a recibir un tratamiento de fisioterapia en el Hospital Policial, pese a que, según sostiene Heber, el marco legal no lo permitía.

Para el senador de la Vertiente Artiguista, las explicaciones que dio Carrera puertas adentro del FA son “datos suficientes” para respaldarlo. En ese sentido, indicó que al haber una denuncia del Ministerio del Interior (MI) en el ámbito judicial, “tiene que haber ciertos niveles de reserva”, por lo que parece “inadecuado” que haya “una especie de show parlamentario mediático en torno al asunto, tratando de dañar la imagen de un excelente senador, que ha tenido una conducta y una trayectoria intachables a lo largo del tiempo”.

Rubio consideró que en estas situaciones “lo que debe primar es la cautela”, por lo que “si se hace un montaje simplemente para realizar acusaciones sin fundamentos”, la “actitud básica” que tiene la oposición “es no participar en ese tipo de shows”. “Esperemos la evolución de los acontecimientos, la resultancia que, creo, no puede ser otra que desde el punto de vista judicial, que es clarificadora sobre cuál fue la conducta seguida”.

Asimismo, Rubio sostuvo que no le parece “coherente” que haya que “entrar en cualquier cortina de humo cuando hay tremendos problemas que tiene que explicar el gobierno”, que “son de fondo”, y puso como ejemplo el otorgamiento del pasaporte a Marset.

En efecto, consideró que por parte del gobierno “hay una estrategia” de que cada vez que haya un tema relacionado a seguridad o economía sobre el tapete, que son de “gran preocupación para la opinión pública”, “se introduce algo para desviar la atención pública'', y dijo creer que el caso de Carrera “es parte de eso”.

Andrés Lima: “En la duda el FA pierde”

Por su parte, el intendente de Salto, el frenteamplista Andrés Lima, se desmarcó del apoyo que le dio la Mesa Política del FA a Carrera y planteó que se investigue, según comentó en una entrevista en radio Universal. En conversación con la diaria, Lima amplió que al haber una denuncia penal, “no queda otra que dejar que se investigue”, porque cree que “no es bueno” ni para el FA ni para el propio Carrera que “quede la duda”.

En ese sentido, lo comparó con la decisión de la Fiscalía de la semana pasada, cuando dictaminó que las pasadas autoridades del Ministerio de Turismo, Liliam Kechichian y Benjamín Liberoff, no hicieron compras directas de forma ilícita, tal como lo denunció el ahora diputado colorado Germán Cardoso, que está siendo investigado.

“¿Qué mejor para la propia exministra de Turismo [Liliam Kechichian] que poder decir públicamente en cualquier parte del país que la denunciaron y la Justicia falló a su favor? No hay absolutamente nada, ninguna irregularidad”, indicó, y agregó que el hecho de que “quede la duda” no le hace bien, en especial, al FA, porque no tiene “la capacidad de comunicación que tienen otros actores políticos de la coalición y, en la duda, el FA pierde”, acotó.

Las críticas desde el oficialismo no se hicieron esperar. Por ejemplo, el senador nacionalista Sergio Botana dijo a la diaria que le “extrañaría” que Carrera no asista a la comisión por pedirse licencia, acorde a lo que informó El Observador. “Si uno no responde es porque algo tiene que ocultar, que dé la cara y responda. Supongo que no será debido a que esa noche es la Noche de la Nostalgia”, ironizó, y agregó que “no tiene cómo responder a los cuestionamientos que se le hacen”.

El porqué

A pedido del senador blanco Jorge Gandini, Heber asistió a la reunión de la bancada de senadores del Partido Nacional para explicar la denuncia que hizo la cartera contra Carrera a mediados de julio.

El programa Santo y seña, de canal 4, informó sobre el incidente ocurrido en la noche del 12 de noviembre de 2012, cuando Víctor Hernández, de 26 años, recibió una bala perdida que lo dejó parapléjico. Según el informe periodístico, esa bala provino de la casa de enfrente, donde se estaba celebrando el cumpleaños del subcomisario de La Paloma, Marcos Martínez, quien hoy dirige la comisaría de Lascano. La víctima presentó la denuncia en la órbita penal y civil, pero hasta el momento nadie fue responsabilizado por el hecho. En ese entonces, Carrera dio su autorización para que Hernández recibiera atención excepcional en el Hospital Policial y tickets de alimentación por 20.000 pesos durante tres años y medio, lo que se tradujo en un gasto al valor actual de 260.000 dólares, informó Heber a la bancada blanca.

En el convite blanco que se realizó en la sala Martín C Martínez, el subsecretario del MI, Guillermo Maciel, fue quien dio cuenta de que Carrera presuntamente violó la Ley 14.416, dado que su artículo 140 establece que a Sanidad Policial le compete la “prevención, protección y recuperación de la salud del personal policial en actividad y en retiro; del núcleo familiar y pensionistas policiales, y el contralor sanitario y certificación de licencias por enfermedad del personal policial en actividad”. Sin embargo, la víctima no era ni estaba vinculada familiarmente a un agente policial, expuso Heber.

Por su parte, Carrera señaló a la diaria que está “tranquilo” con su actuación y que espera que la Justicia se expida. La razón por la que Heber volverá a dar explicaciones, esta vez en comisión, es para que quede en actas lo charlado previamente con sus correligionarios de partido.