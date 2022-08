Tras casi tres horas de comparecencia en la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado, el fiscal de Corte, Juan Gómez, fue respaldado “unánimemente” por el sistema político. El fiscal había sido citado a instancias de la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi por los criterios que se manejan para evaluar la conducta de los fiscales, particularmente, por el sumario que se le abrió al fiscal Raúl Iglesias tras haber archivado cerca de 300 casos referidos a delitos sexuales.

En rueda de prensa, Gómez dijo que les explicó a los parlamentarios sobre las potestades disciplinarias que tiene la Fiscalía. En ese sentido, destacó el “buen tono” y el “muy buen ánimo” en que se llevó adelante la sesión, algo en lo que coincidieron los senadores asistentes consultados por la diaria.

Según dijo, desde que asumió como titular de la Fiscalía General de la Nación, en octubre de 2021, ha llevado adelante nueve procesos disciplinarios, cinco de ellos a fiscales. “Acá no hay actuación ni arbitraria ni antojadiza ni nada por el estilo. Considero que hace bien al sistema democrático que uno dé las explicaciones que los senadores requieren”, sostuvo.

En ese marco, aseguró que todos los fiscales actúan con “total independencia técnica”, y agregó: “Son responsables del ejercicio de esa independencia, y cuando violan algunas de las disposiciones que hace a la responsabilidad que tiene, pueden ocurrir procedimiento disciplinarios”.

En diálogo con la diaria, Bianchi se preguntó si existen procesos “comunes” para todos los fiscales previo a un eventual sumario, porque cree que “no es así”. Dijo que si bien le hizo varias consultas, Gómez no respondió la mayoría de ellas: “Tiene una gran habilidad, que es no contestar. Contesta con las normas”, expresó, y sostuvo que le ofreció una sesión secreta pero que el fiscal no aceptó. Por ley, los sumarios iniciados a fiscales son reservados, por lo tanto el fiscal de Corte no puede manifestarse públicamente.

A su vez, Bianchi confirmó el apoyo al fiscal de Corte, pero comentó que lo hace con una “salvedad”: “Le habíamos dado la carta de crédito y esperábamos que estuviera a la altura de las circunstancias, y yo le dije que mi carta de crédito está abierta, porque quiero empezar a ver cambios en Fiscalía”.

La nacionalista señaló que se cumplió con uno de los “objetivos” de la citación, que era que sus colegas tomaran cuenta de “situaciones puntuales” que, desde que empezó a regir el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), en noviembre de 2017, tiene en carpeta. “La Fiscalía para mí siempre es una preocupación”, apuntó, y criticó que hoy en día “sigue siendo más responsable [el exfiscal de Corte, Jorge] Díaz de lo que pasa en Fiscalía que Gómez. Nunca me gustó la impronta de Díaz al frente de la fiscalía y creo que se están pagando las consecuencias”.

Por su parte, el presidente de la comisión, el senador frenteamplista Charles Carrera, dijo que por más que se lo haya interrogado o preguntado a Gómez acerca de “situaciones internas” como también de procesos administrativos, “fue muy positiva” la sesión “porque, así como hace más de un año el fiscal de Corte fue nombrado como fiscal adjunto por unanimidad, hoy quedó claro que el sistema político en su conjunto lo respalda”.

Asimismo, indicó que “como frenteamplista” cree que el sistema político no discute los temas de justicia. “Es importante discutirlo. Hoy miramos mucho lo que es la Fiscalía y no miramos al Poder Judicial. En la Fiscalía se ingresa por concurso, los ascensos son por concurso. Hace poco la Suprema Corte de Justicia [SCJ] declaró inconstitucional una ley que salió por unanimidad de la legislatura anterior, que califiqué [esa decisión] como de infamia porque parte de la base de que el Parlamento no puede regular que se ascienda por concurso, que no se pueda trasladar a un juez sin que haya una resolución motivada”, señaló, en conversación con la diaria.

Para Carrera, el nuevo CPP es un “sistema transparente”, a diferencia del anterior, que “no era garantista”. “Es la primera vez que la Constitución respeta un principio que dice que el sistema penal uruguayo tiene que ser acusatorio. Quizá hay que hacer cambios al sistema procesal penal, porque el cambio de paradigmas fue muy grande”, planteó.

Según el FA, Iglesias revictimizó a la mujer que denunció haber sido violada en el Cordón. “Nosotros creemos que la actuación del fiscal Iglesias [implicó] revictimizar a la víctima; no puede ser que haya salido en 27 programas diferentes para hablar de la violación del Cordón. No se puede, se expuso a la víctima. Archivó una serie de causas sin respetar la norma”, concluyó.