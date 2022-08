El martes empezó la votación de la Rendición de Cuentas, artículo por artículo, en la Cámara de Diputados. Fue una larga sesión en la que no faltaron los cruces entre oficialismo y oposición, desde el arranque. Al inicio, la diputada del Frente Amplio Bettiana Díaz se refirió a los acuerdos de negociación salarial con el sector público y en particular con la Administración Central, que están en el artículo 3 y 4 del proyecto.

Señaló que “está claro que en esta coyuntura este es el acuerdo que se da en el marco de lo posible”, y subrayó que la oposición respeta “la independencia con la que se han manejado los sindicatos en este sentido”, pero que son “altamente críticos” de la dinámica salarial. Dijo que hay conceptos “un poco difusos”, ya que “en realidad la recuperación se va a dar, con suerte, para 78% de los trabajadores del sector público”.

“Se hacen afirmaciones permanentemente en la prensa que no se pueden sostener, como que va a haber un aumento del salario real en términos de 6%, justamente porque lo que sucede es que acá se pierde de vista que para hablar de ganar salario tengo que interrumpir la pérdida salarial, recuperar y empatar contra la inflación, y empezar a crecer por encima. En esta Rendición de Cuentas esto no se asegura”, sostuvo.

Agregó que “con estos niveles de aumento y de cálculos de lo que ha sido la pérdida, ajustada por Índice Medio de Salarios, y no por lo que fue lo corriente, de calcular por IPC [Índice de Precios del Consumo], acompañando la inflación, en realidad, la pérdida ha sido mayor”, como lo han planteado los trabajadores. Subrayó que en el proceso de negociación con la Administración Central el gobierno eligió “marcar diferencia entre los trabajadores del sector público” y “beneficiar a los funcionarios del Ministerio de Interior [MI] y del Ministerio de Defensa Nacional [MDN]”.

“Entonces, vemos que aparecen bolsones de dinero que nadie sabe cómo se van a repartir. Porque, además, se han hecho tantas afirmaciones con respecto a cómo se va a dar este incremento diferencial que realmente nos gustaría verlo escrito. Ayer se habló de un piso salarial para la Policía de 50.000 pesos nominales. Eso nadie lo escribió. También se habló de 2,5% por encima del acuerdo que se ha logrado con el resto de la Administración Central, pero tampoco nadie lo escribió”, sostuvo.

Así las cosas, Díaz señaló que “se le da una bolsa al MDN”, por lo tanto, no se sabe “dónde plasma sus acuerdos el Parlamento”, porque, entonces, “es lo mismo que se hiciera en la órbita del Poder Ejecutivo” y todo lo otro “está demás” si el Parlamento no tiene capacidad de decisión ni de incidencia “en cómo se asignan los recursos públicos en una Rendición de Cuentas en materia de la recuperación salarial para el sector público”.

La diputada señaló que, “como parte de la técnica presupuestal y legislativa, es muy discrecional y poco transparente”, y “además no le da seguridad ni al Parlamento para el control de la gestión de los recursos ni a los trabajadores para efectivamente hacer el cumplimiento de los acuerdos que se hacen en algunas oficinas del Parlamento”. “Se refuerza una vez más la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que ha venido siendo una constante, porque parece que el Parlamento cada vez tiene un rol menor en lo que tiene que ver con la asignación presupuestal”, subrayó.

Andújar: “Capaz que llama la atención porque nunca se hizo y ahora se hace”

Por su parte, el diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar dijo que lo de la discrecionalidad le parece “un juicio de valor bastante apurado” cuando se habla de salarios de trabajadores “de la seguridad pública”. Y valorizó la “actitud del Poder Legislativo”, ya que los diputados se sentaron a hablar con el sindicato policial para lograr un incremento adicional. “No es una cuestión de autobombo, pero es legitimar a este poder de llevar adelante algunas cosas que son muy importantes. Capaz que llama la atención porque nunca se hizo y ahora se hace”, sostuvo Andújar.

Además, subrayó que el MDN “no tiene sindicato”, y el titular de esa cartera, Javier García, “se puso el overol y lo llevó adelante porque entendía que las tropas necesitaban tener un acuerdo, porque los salarios de las Fuerzas Armadas son los más sumergidos de la Administración Central”. “¿Está mal? ¿Es un delito generar incrementos adicionales para los que más necesitan? ¿Cuál es la cuestión? Si no sirve, a aquellos que no estén de acuerdo con que el Poder Legislativo tome la iniciativa que no lo voten”, señaló.

Andújar aseguró que los montos “están explicitados en los artículos”: 2,5% para los policías y el acuerdo que hubo con el sindicato “es sobre la masa salarial”, y después el MI y el sindicato “tienen todo el derecho y toda la autonomía de poder reglamentarlo como ellos entiendan”. “Ya es harina de otro costal y no es nuestra competencia”, sostuvo el diputado.

Por último, Díaz contestó que estaba “muy sorprendida” con el tono de Andújar, ya que decir que el Poder Ejecutivo es discrecional “es objetivo”, porque es el que va a decir “cómo se van a dar los incrementos salariales”. “Decir que nunca antes había pasado es de un desconocimiento que habla mal del diputado. Entre 2005 y 2019 ¿sabe cuánto aumentó el salario de un soldado? 85%, y el de un oficial, 34%. ¿Siguen siendo sumergidos los salarios de ingresos a las Fuerzas Armadas? Sí. ¿La del MDN sigue siendo la escala salarial más injusta de toda la Administración Pública? También. ¿Esto lo soluciona? No”, finalizó.