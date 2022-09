“Tenemos que evitar tener visiones hemipléjicas. Nuestro país se compone de muchos paisajes y muchas realidades”, dijo este viernes el intendente de Canelones durante el lanzamiento de una nueva edición de la Fiesta de la Chacra, en San Jacinto. En la misma semana estuvo en más de una oportunidad en la Rural del Prado y también participó del raid -competencia ecuestre de larga distancia- de San Ramón. Fueron días de actividades y discursos vinculados a la ruralidad para el dirigente del Frente Amplio (FA), situación que destacan no sólo en su círculo cercano, que entiende que “a la izquierda le cuesta entrar” en ese terreno, sino que también lo hacen los alcaldes blancos de la zona.

“Cuando explico lo que es la Fiesta de la Chacra digo: ‘No vayan pensando que se van a encontrar gente de bombacha y botas a caballo de arriba para abajo’. No, este es el departamento en el que más de alpargata andamos, y si llegás a ver botas son de goma”, describió en el mismo discurso, unos minutos más tarde.

El intendente de Canelones -que piensa ser precandidato a la Presidencia de la República- en pocos días ha dado un conjunto de señales a sectores que habitualmente son señalados como poco vinculados a la izquierda, lo que incluso formó parte de la autocrítica del FA luego de la derrota electoral de 2019. Fuentes del equipo de trabajo de Orsi consultadas por la diaria señalaron que el intendente “se mueve como pez en el agua” en esos terrenos y puede ser un dirigente que haga que la izquierda “trascienda lo urbano”.

Asimismo, otras fuentes del equipo cercano a Orsi señalaron que el vínculo con la ruralidad no es “para hacerle un guiño” a esos sectores, sino que se trata de “un componente del laburo” diario. De hecho, ante la consulta de si este vínculo podría jugar a su favor electoralmente, una de las fuentes manifestó: “No sé porque en el Canelones rural no viene ocurriendo”. Esto por el hecho de que la mayoría de “los municipios de la zona rural” como los de Tala, Migues, Montes, San Antonio, Sauce, San Jacinto, San Bautista, Soca y San Ramón, no quedaron en manos del FA a pesar del trabajo “de forma incesante”.

Sin embargo, uno de los consultados manifestó que “capaz que más adelante sí” se ve reflejado en su caudal electoral, por ejemplo si lanza su precandidatura a la Presidencia. “Él viene de la zona rural, los padres eran de la zona rural, conoce bien, sabe de lo que se trata”, manifestó.

Pero no sólo entre frenteamplistas ni entre su equipo de gobierno destacan el vínculo del intendente canario con la ruralidad. Dos intendentes blancos del santoral, como Gonzalo Melogno, de San Ramón, y Cristian Ferraro​, de San Jacinto, manifestaron que, más allá de algunos “debes”, Orsi se involucra en la temática. Además, reconocieron que algunos de sus propios votantes sienten afinidad por el intendente, pese a ser de otro partido político.

Para Melogno, “es fundamental” que la intendencia haya estado “adentro” del raid: “un debe que existía” anteriormente en el departamento pese a ser una actividad “que aporta a la comunidad y se trabaja desde una visión rural”. “Orsi ha sabido comprender la situación y estar”, dijo el alcalde y agregó que “tanto él como cualquiera de sus direcciones están en territorio”. Además, manifestó que desde el municipio tienen “contacto fluido”.

Ferraro, por su parte, dijo que “hay debes” de la intendencia, por ejemplo, con la caminería rural, pero destacó el “conocimiento” de Orsi en la materia. “Conoce todo el entorno rural, quizás no de todo el departamento, hay zonas que de repente le son más ajenas, pero es cierto que viene de ese medio, nació y se crio en el medio rural, entre San Antonio y Canelones, y han hecho un trabajo a lo largo del período fortaleciendo de muy buena manera” algunos programas vinculados a la materia. “El discurso se acerca mucho a lo que en la realidad se viene llevando adelante”, puntualizó.

Consultado acerca del predominio del Partido Nacional (PN) en sus municipios, Melogno manifestó que existe una apuesta a “los líderes locales”, además de “la tradición”. Sin embargo, dijo que el impedimento del llamado voto cruzado -colocar listas de distintos partidos cuando hay más de una elección al mismo tiempo- negó a algunos de sus votantes la posibilidad de elegir a Orsi para la intendencia. “No podés votar en lo local al PN y de intendente a Orsi. Me sucedió a mí que querían votar a Orsi pero como ya sabían que tenía grandes chances de ser intendente, apostaron a lo local”, explicó el alcalde de San Ramón.

El de San Jacinto dijo estar al tanto de una situación similar en su municipio, más allá de un “apoyo a la gestión” del PN en la zona. Según manifestó, “un gran porcentaje” de votantes de “izquierda” lo votó a él para la alcaldía “sabiendo que el gobierno departamental prácticamente era seguro que iba a ser de su partido”, sacrificando el voto a Orsi.