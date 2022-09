El Congreso de Intendentes (CI) avanza en la propuesta que enviará al Poder Ejecutivo para reglamentar la Ley 19.824, de 2019, que incluye el Permiso Único Nacional de Conducir (PUNC) por puntos, entre otros ítems. En la última sesión del CI, el jueves, en Artigas, el intendente de Florida y presidente del congreso, Guillermo López, presentó a sus pares el anteproyecto, que ahora está a estudio de las distintas bancadas. Una vez que culmine el proceso de consultas a nivel de cada partido (Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio), se remitirá el proyecto al gobierno nacional, que deberá plasmar los contenidos en un decreto reglamentario.

El anteproyecto establece que “la modalidad valorativa ‘por puntos’ se entiende como un sistema que asocia a los conductores a un número de puntos en su PUNC”, y “a medida que se van cometiendo infracciones, se van restando puntos del permiso, hasta llegar a cero”. En ese caso, el gobierno departamental correspondiente “podrá tramitar la pérdida de vigencia de un permiso y habilitar su proceso de recuperación apelando a los Icapec [institutos de capacitación de aspirantes]”.

“Todos los conductores parten de un saldo de 12 puntos, a excepción de quienes revistan la condición de aspirantes, así como cualquier otro que obtenga de nuevo su permiso tras habérsele retirado uno, que empiezan con ocho”, establece el borrador. Los conductores con más de tres años de experiencia “son quienes acceden al saldo total de los 12 puntos integrales, a los que el sistema de puntos premiará en su calidad de buenos conductores, pudiendo llegar hasta un total de 15 puntos en el transcurso de su historia”, si se mantienen sin infracciones.

Quienes parten desde ocho puntos llegarán a 12 “tras dos años sin cometer infracciones que conlleven la pérdida de puntos”. “Una vez con los 12 puntos acreditados recién podrán acceder a la bonificación de hasta 15 puntos siguiendo el mismo proceso de cualquier conductor”, plantea la iniciativa.

Allí también se establece que los puntos se pierden “tras ser sancionado por cometer alguna infracción grave o muy grave”, y “se pueden perder 2, 3, 4 o 6 puntos por infracción, dependiendo de su gravedad o entidad en el sistema sancionatorio”.

En diálogo con la diaria, el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, Marcelo Metediera, explicó que para la implementación de este sistema por puntos se tomó “como referencia los antecedentes de España”, que, a su vez, “ya había tomado como referencia lo que había pasado en Alemania y Francia”. También se llevó adelante un intercambio entre el CI y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) por medio de una consultora española, en el que se abordaron “distintos temas de la experiencia” de ese país.

“En función de eso y en función de nuestra normativa, lo que se hizo fue un borrador que es disparador para que las bancadas del CI analicen y hagan una devolución formal, para que el CI tome posición con un borrador único”, sostuvo Metediera. Una vez que esté definido el proyecto único, la idea es “empezar a construir el diálogo social necesario para que este cambio cultural se haga carne: hablar con los legisladores de todos los partidos, hablar con los trabajadores, con las cámaras de transporte, con la sociedad en general”.

Por otra parte, el jerarca canario informó que el miércoles se realizó una reunión en Salto de todos los directores y las directoras de tránsito del país, quienes acordaron “resolver, de una vez por todas, el tema de la fiscalización móvil”, es decir, “que los inspectores tengan un smartphone para fiscalizar y no más la boleta”. Eso, sumado a la licencia de conducir digital, “va a permitir una dinámica en la que vos tenés los puntos a la vista y sabés cuando vas a fiscalizar a alguien en qué situación está”, indicó.

Diferencias ante la propuesta de Vidalín de bajar la edad mínima para conducir

El CI del jueves también tuvo sobre la mesa la propuesta del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, para bajar la edad mínima requerida para la obtención de la libreta de conducir. “En principio no descartamos ninguna de las alternativas, pero queremos todos los elementos para formarnos una opinión argumentada. Es un tema profundo y hay mucha tela por cortar”, dijo a Telemundo el intendente de Florida y presidente del CI. En tanto, el intendente de Artigas, Pablo Caram, manifestó al noticiero su postura contraria: “El índice mayor de siniestralidad es en los menores de 18 años, así que yo, por ahora, estoy en desacuerdo”.

Metediera, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de “asociar” la decisión a “otras medidas” que se aplican a nivel internacional en estos casos. “Nosotros, como Frente Amplio, lo que decimos es que el permiso de conducir a nivel internacional, cuando baja la edad, va asociado a otras medidas; por ejemplo, tenés que andar con un conductor responsable contigo, no podés andar de noche, no podés andar con personas de tu edad –esto claramente está direccionado a los gurises–, y en el caso de los profesionales se plantea que tenés X cantidad de horas de clases teóricas y prácticas para acceder a la condición”, enumeró. En ese sentido, reafirmó que “hay un montón de cosas arriba de la mesa que hay que incorporarlas, no puede ser una resolución meramente administrativa”.

Sobre este punto, Metediera consideró que es fundamental tener la opinión de la Unasev: “Alguien en algún momento decidió por algún motivo que es a los 18 y no a los 16. Hay que ser responsable con esto de la seguridad vial, estamos hablando de la vida de la gente”, manifestó.

La minuta que envió Vidalín, en formato de aditivo al anteproyecto que se enviará al Ejecutivo, establece la “categoría J” para menores de edad, que habilita el otorgamiento del PUNC para conducir motos de hasta 80 cc desde los 15 años, autos de hasta 1.000 cc desde los 16 y camiones con zorra desde los 20. Asimismo, detalla que los representantes legales –a los efectos de la responsabilidad civil eventual derivada de su condición de conductor– exonerarán a los gobiernos departamentales emisores “de toda responsabilidad por los hechos o daños que pudieran producir los menores habilitados”.

Proceso abreviado de las multas

Otro punto en el que hay consenso entre los intendentes es en implementar el proceso abreviado de las multas de tránsito, con el fin de agilizar el proceso burocrático luego de una infracción. Según explicó Metediera, si esto se aplica “la persona va a tener 60 días para presentarse en la intendencia a acordar ese proceso, y si acepta el error que cometió y paga la multa, esa multa tiene un descuento de 30% y se termina el proceso administrativo”. El jerarca dijo que en la actualidad “hay veces que las personas hacen un descargo de multa, reclamándola, y eso lleva un trámite burocrático engorroso”.

Esta modificación se incluyó en el acuerdo de unificación de los valores de las multas a nivel nacional, que se aprobó el 19 de mayo.