El novel directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) mantuvo este lunes una primera reunión formal con la vicepresidenta, Beatriz Argimón, en su despacho del Parlamento, en la que se trataron varios temas. A la salida del encuentro, el presidente de la INDDHH, Marcos Israel, señaló que entre los temas que conversaron estuvo el próximo lanzamiento, el 13 de octubre, “de una campaña de salud mental”, que se hará en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. “Pensamos que es muy importante para empezar a abordar de otra manera el tema de salud mental”, acotó.

Israel dijo que la idea de la campaña es “introducir la cuestión de cuidados alternativos a los que tenemos hoy día, con un mensaje esperanzador, en el sentido de que existen ejemplos de éxito en los tratamientos”. Puso como ejemplo “la posibilidad de que las personas puedan salir del encierro y estar en otras circunstancias más normales de la vida”, no institucionalizados.

Además, dijo que al nuevo directorio de la INDDHH también le interesa “trabajar lo más cerca posible de Parlamento”, en coordinación con las comisiones que tienen relación con derechos humanos, “para avanzar de otra manera en temas de legislación”, ya que tienen un monitoreo de los proyectos de ley, pero se quieren anticipar “y tener una actitud colaborativa”.

Señaló que darán su visión sobre algunos temas, anticipando la visión a los parlamentarios y, de alguna manera, para “ayudar en las soluciones”. “A veces los proyectos de ley generan expectativas que después no se cumplen. Eso lo hemos visto en cantidad de temas, como los de racismo, discriminación y género; son cosas que se lanzan y después o no se pueden cumplir o lo que se creía que iba a ser bueno no fue tanto. Entonces, todo eso son inputs que nosotros tenemos para darles a los legisladores, para que puedan ir corrigiendo las cosas que no están funcionando”, finalizó.