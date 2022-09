La decisión de atender el recurso de apelación que presentaron ediles frenteamplistas para frenar, por el momento, dos proyectos urbanísticos referidos al turismo, tanto en Rocha como en Río Negro, partió las aguas en la coalición multicolor durante la discusión que se dio el martes a la tarde en el Parlamento. Después de la sesión hubo cruces, en especial, entre nacionalistas y cabildantes, quienes se defendieron al decir que los proyectos no cumplían con el debido proceso que establecía la Ley de Ordenamiento Territorial, además de que no estaba en el “Compromiso por el país”, el programa de la coalición.

Los frenteamplistas, cabildantes, el independiente Iván Posada y César Vega, representante del Partido Ecologista Radical Intransigente, no se manifestaron en contra de las inversiones en estos territorios, sino que consideraron que el proceso de excepcionalidad que pidieron los intendentes a sus respectivas juntas departamentales no cumplía con las normas de ordenamiento territorial, algo que advirtió en comisión el director de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, el cabildante Norbertino Suárez.

Por un lado, en Rocha, la Junta Departamental votó a favor de un proyecto de desarrollo urbanístico en el balneario Garzón, cercano al departamento de Maldonado, propuesto por Garzón Marítimo SAS, y se aprobó solamente con los votos de los nacionalistas. Por otro, en Río Negro se buscaba construir un hotel de seis pisos en un terreno baldío de la ciudad de Young y esta iniciativa contó también sólo con los votos de los nacionalistas. A su vez, se apeló al cambio en el tamaño de los terrenos donde Mevir hace ocho meses construye soluciones habitacionales, pero eso tendrá una “solución política” en el corto tiempo, dijeron desde el FA a la diaria.

“Me sorprende y duele”

El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, lamentó la votación en el que dio lugar a este recurso de apelación. Al ser entrevistado por Nada que perder, de M24, comentó que en el “interín” la postura de Cabildo Abierto (CA) había cambiado, pese a que Eduardo Lust, diputado por esa fuerza política, había negado el recurso en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja.

“Me duele y me sorprende la postura de CA y los ediles del Frente Amplio (FA)”, comentó en el programa radial, porque son “locales, del pueblo, y saben que venimos hace cincuenta años diciendo que no puede ser que Young no tenga esto, no tenga lo otro”.

Señaló que en el caso de CA “tampoco” le iba “a complicar la vida al presidente [Luis Lacalle Pou] porque capaz me dice ‘no vamos a patear el tablero’”. “Yo preciso que CA me acompañe en estas cosas”, agregó, y sostuvo que la votación del partido liderado por el senador Guido Manini Ríos se debió a cuestiones ajenas al proyecto urbanístico. De todas formas, dijo que buscará una solución y que “no parará” porque su “preocupación es hacer las cosas que la gente necesita”.

Guillermo Techera, edil del FA en el departamento del litoral, apuntó a la diaria que la decisión de la cámara baja marca un “hito” porque asegura al inversor y a la comuna que el procedimiento sea el correcto. A modo de ejemplo, sostuvo que si se avanzaba con la inversión “hoy estaríamos con el total riesgo de que la empresa haga una demanda”.

“Lafluf y el equipo de directores demuestran gran incapacidad en llevar adelante la gestión porque optaron por el camino más corto. Entiendo que la comuna tiene un gran equipo para llevar adelante el proceso correcto y haber cambiado la normativa, pero perdió el tiempo. Creo que es una decisión, tanto del Parlamento como del FA, en asegurar la inversión, pero también afirmarle al inversor de que su negocio va a estar en pleno en ejercicio, y también asegurarle a la intendencia que no va a correr con el costo de ningún juicio. Estamos dándole tranquilidad”, consideró.

Techera aseguró que pretenden realizar acciones futuras, que tienen que ver con explicarle a los rionegrenses que la inversión prevista no está caída, como también conversar con los trabajadores “afectados” porque esa construcción se va a demorar por el momento, además de reunirse con el inversor. “También buscamos pensar en estrategias en conjunto entre el sistema político, la sociedad y nosotros”, indicó, y afirmó que Lafluf “por su inoperancia busca echarle la culpa al FA porque desde que asumió no ha podido cumplir ninguna promesa de campaña”.

En tanto, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, también fue muy crítico con la votación. En declaraciones a Subrayado señaló que el recurso de apelación que presentaron los frentistas “forma parte de un ensañamiento político porque no han asumido la derrota” en ambos departamentos, donde perdieron la titularidad en las pasadas elecciones.

En ese sentido, aseguró que “transforman de rehén a la gente”, y recordó cuando el FA votó en contra del fideicomiso tanto en Rocha como en Río Negro: “Ya votaron en contra del fideicomiso y de este proyecto que iba a generar 30 puestos de trabajo directo, como también la construcción de más de un centenar de viviendas y 300 puestos de trabajo de forma indirecta con una inversión de los 10 millones de dólares”.

Y apuntó: “Como decimos nosotros, los líos de los padres los ligan los gurises. Estos temas de Montevideo terminan repercutiendo en los gobiernos departamentales. Es lamentable que CA se haya transformado en una herramienta útil al servicio del FA cuando el gobierno de Rocha ha tenido permanentemente el acogimiento de un espíritu de coalición”.

Eduardo Veiga, edil rochense del FA, indicó a la diaria que “primó lo jurídico y técnico por encima de lo político”. A su vez, sostuvo que la votación en la Cámara de Representantes no significó un “triunfo” para el FA porque cumplieron con su tarea respecto a que los gobiernos departamentales “cumplan las metas, que son respetar la Constitución y las normativas para el desarrollo del departamento”. “No caemos en esa de que estamos poniendo los palos en la rueda ni que estamos bochando proyectos de desarrollo”, agregó.

Insistió en que “no era el camino correcto” el que tomó Umpiérrez, de aceptar el proyecto por la vía de la excepcionalidad: “No es meter la pechera y llevar todo por delante y hacer lo que se le canta porque está atado a un montón de normas”, concluyó.