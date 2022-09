“Yo no me imagino lo que debe ser para un padre o una madre ver que su hijo se perdió pero que se perdió en vida”, dijo el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en una columna radial que tiene en la emisora CW 41 de San José. Según explicó, en las recorridas barriales “hay un tema” que los vecinos “cada vez lo plantean más seguido”, y es el de las drogas.

“La reflexión que quería compartir con ustedes, pensar juntos, [era] vincular todo esto del narcotráfico, seguridad, de lo que pasa a nivel internacional, si estamos o no preparados, si la Inteligencia funciona o no funciona, el pasaporte de [Sebastián] Marset por abajo. Está ocurriendo esto que es tremendo, que es la destrucción de la familia”, expresó el intendente canario y probable precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio. Relató que varios vecinos le han planteado problemas con un familiar y que no encuentran “un lugar donde lo pudieran ayudar”.

“En cuanto a nosotros, por arriba, en la clase política nos damos palo, capaz que con razones porque cada cual tendrá la suya y hablamos de cosas que parecen tremendamente importantes y que nos va la vida, que un TLC [tratado de libre comercio] con China, que si el presidente va a la ONU o pide licencia o quién fue el que le rompió el parabrisas a Robert Silva”, pero mientras, “nuestra sociedad se está rompiendo en el alma”.

Orsi dijo tener “mucha confianza” en el secretario nacional de Drogas, Daniel Radío, y consideró una “buena decisión” que esté en ese cargo, pero aseguró que “no lo resolvés solo con él”, porque se trata de “un tema de salud”, de “desarrollo social” pero, “por encima de todo, es un tema que nos tiene que convocar desde lo espiritual”.

“La familia es la base. La relación [entre] padre, hijo, hermano, madre, abuelos, que a veces la damos como natural, se está desnaturalizando”, afirmó, y agregó que para dar soluciones “hay que sacar recursos de algún lado”. “Se nos va por el caño toda una generación”, advirtió el intendente de Canelones, quien dijo que en el “centro” de todos los temas debe estar “este drama casi existencial para la nación”.