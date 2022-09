El prosecretario de Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), Rodrigo Ferrés, dijo que “no hay un cambio” en la política antitabaco, sino que “sigue firme”: “Son cambios que van por otro lado. Absolutamente no afectará en el consumo, tiene que ver con un decreto sobre cajas duras, cajas blandas. Tiene lógica que aquellos que piensan diferente se opongan”, sostuvo, en alusión a las críticas de organizaciones tanto nacionales como internacionales.

En ese marco, indicó que están convencidos de que el decreto no afectará la política de tabaco enfocada en la adicción. Sobre el retroceso del que advierten académicos, el presidente de la JND aseguró que “eso se va a saber con el tiempo”.

“Por ahora no cambia en nada las advertencias de que fumar es malo para la salud, no cambia en nada donde se puede fumar; estamos hablando de cómo se hacen las cajillas, estamos hablando de algo relacionado al contrabando”, indicó, y afirmó que no está sobre la mesa revocar el decreto tal como lo pidió la Facultad de Medicina.

De bien público

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se reunió este jueves con Ferrés para delinear una campaña de bien público para prevenir el uso de las drogas. Se está a la espera de una reunión de técnicos especialistas y de autoridades para darle andamiaje en un corto tiempo.

Según explicó Ferrés, para el gobierno es una “preocupación” el uso de estupefacientes, máxime en un escenario de pospandemia en el que se estima que aumentó el consumo de drogas. “Transitamos dos años muy duros; muchas veces, cuando se sale después a la luz, se ve a las personas con determinadas angustias o estresadas”, expresó el jerarca.

En la campaña harán foco en drogas “de todo tipo”, ya sean legales o ilegales. “Es una campaña de prevención”, indicó, y sostuvo que pondrán de vuelta sobre el tapete cuáles son los efectos nocivos de las drogas “para que se tome conciencia”. La campaña tendrá un abordaje general y se espera que sus contenidos se conversen entre técnicos de la JND y autoridades de gobierno.

“No se trata de un enfoque prohibicionista ni mucho menos, simplemente saber las cuestiones donde los más chicos se tienen que cuidar un poco más. Tienen que saber que en el marco de libertad, cuando salen a tomar algo, fumar algo o lo que fuere, eso también tiene algunas cosas que son nocivas y que tienen que saberlo. Para eso hay que divulgar”.

Argimón, en tanto, recordó que el Instituto Nacional de la Juventud ya hizo campañas destinadas para los adolescentes: “La importancia de abordarlo en un marco general con la mirada no sólo desde el punto de vista de la salud sino en general, porque se trata de informar de riesgos. Nos parecía que estamos en un momento en lo que trascendía respecto de nuevas drogas, presentes a nivel social; nos parece que es el momento indicado de poder hablar a toda la población, teniendo en cuenta las distintas formas de llegar a través de distintas herramientas que la tecnología también nos da en esa campaña, que será destinada a la opinión pública teniendo en cuenta ese abordaje preventivo y también con la mirada puesta multidimensionalmente”, concluyó.