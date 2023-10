El Espacio 609, que aglutina distintos sectores del Frente Amplio (FA), entre ellos al Movimiento de Participación Popular (MPP), lanzó su gira nacional en respaldo al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, como precandidato a la presidencia. Un teatro El Galpón atiborrado de militantes frenteamplistas, como también de senadores, diputados e históricas figuras de la coalición de izquierdas, sirvió para que dirigentes lo halagaran y llamaran a militar por él de cara a las internas.

Presentado por los diversos cargos que supo ostentar, y también como profesor de Historia y bailarín de folclore –lo que causó risas, incluso del propio Orsi–, el postulante a la presidencia señaló que los distintos apoyos son una “avalancha” de “sensaciones y sentimientos”. En ese sentido, recordó su infancia merodeando la zona rural canaria y, más tarde, su adolescencia y su época de estudiante de profesorado de Historia en el Instituto de Profesores Artigas.

En ese marco, reconoció que en su casa “no se hablaba de política” y que “de a poquito fui formándome de distintos lugares”. “Estoy muy orgulloso de la vida que he tenido. Soy un gran afortunado del proceso que me trajo hasta acá”, apuntó al respecto, y agradeció por haber estado “al lado” de José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y Lucía Topolansky, entre otras figuras políticas.

Asimismo, rememoró sus tiempos como secretario de la Intendencia de Canelones junto al exjefe comunal Marcos Carámbula, también referente para él, lo que lo marcó para que más adelante se animara a ser candidato a la comuna y así gobernar por dos períodos seguidos.

Para Orsi, el Espacio 609 siempre fue de “porteras abiertas”, y en ese sentido, valoró que Pepe le enseñó “mucho” a tejer con otros dirigentes políticos que no necesariamente son de su partido. Algo de eso se deja entrever, por ejemplo, en La Patriada, un sector conformado en respaldo a Orsi cuyos militantes, en buena parte, vienen de otras filas, en especial, blancas y coloradas. “Hay que tender la mano, no es fácil tomar esa decisión, implica un duelo, un desprendimiento y un compromiso que lo tuvieron los Zelmar [Michelini], Alba Roballo, [Enrique] Erro”, sostuvo.

Para Orsi, gobernar implica “llevar adelante la política pero también un programa, ideas”, y también implica estar en “permanente” negociación. “La política es confrontación, pero muchas veces de las mismas formas que se confrontan se tienen que buscar los caminos de acuerdo. Porque para poder cambiar los destinos de nuestra gente las cosas se tienen que concretar; muchas veces necesita un apoyo más”, apuntó, y aseguró que “a este país dividido lo vamos a terminar”.

Asimismo, Orsi sostuvo que “a ese país de opacidad, de incertidumbre y escándalo hay que contraponerle uno de rumbo, certeza y transparencia, con decisión firme pero siempre con la escucha y la mano tendida”.

Con la mirada atenta

En su oratoria, Mujica señaló que se pelea “por más comida, riqueza, inversión y conocimiento, pero en el fondo peleamos por un cambio cultural, porque la gran pregunta es a qué vinimos a la vida”. En ese marco, agradeció que “mantengan el corazón abierto y la tranquera abierta”, porque “en todas partes hay gente bárbara y hay que escuchar a todos” dado que “a la humanidad hay que quererla como es”.

“Luchamos por construcciones de partido en movimiento colectivo. Esto no se pelea en soledad, sino en barra, que es la característica más notable del género humano. El instinto de agruparse que nos permitió crear civilización, sino los neandertales nos hubiesen hecho pelota, pero no tuvieron la capacidad de los sapiens en materia de capacidad de juntarse. Hemos creado dioses, cosas que no vemos, pero en las cuales creemos y que sirven para juntarnos. Necesitamos causas colectivas porque así somos y las simbolizamos en banderas”, reflexionó.

Según el expresidente, “peleamos por más pan, mejores materiales, pero conscientes de que en nuestra América Latina tenemos que dar un salto porque en el mundo que se nos viene, en el cual no voy a vivir, tan fuerte como el capital va a ser el conocimiento. Eso implica que hay que trabajar mucho para volcar un sistema de enseñanza tecnológica y científica en nuestros descendientes para que tengan la altura del tiempo que viene”.

Por último, analizó la etimología de la palabra libertad y consideró que “necesita un amparo social”. “Se los dice un viejo que estuvo muchos años en soledad. Por eso, gracias compañeros. Y a pesar de todos los pesares, recuerden: siempre se le puede dar una mano más a alguno que ande más jodido”.

Rumbo a las internas

Orsi tiene previsto renunciar después del verano. La campaña para él comenzará después de diciembre, una vez que el Congreso del FA lo proclame como precandidato. Opinó que es “lógico que a esta altura” los partidos tengan la oferta electoral “bastante definida”. “Yo creo que después de que termine la elección en este país, la gente empieza a hablar de lo que viene. Es un dato de la realidad. Porque en este país, acertadamente, no existe la reelección. Entonces, a diferencia de otros países, donde se discute cuál va a ser una de las dos opciones del futuro, porque la otra ya está resuelta, acá se baraja y se da de nuevo en todos los partidos”, apuntó en una rueda de prensa.

En ese marco, el jefe comunal canario sostuvo que la libertad del elector “es un activo al que debemos acudir” y afirmó que estará “con las orejas muy abiertas” porque la gente “tiene cosas para decir, y tenés que estar”. “Una cosa es mandar un correo, mandar unas líneas de acción, o intercambiar comunicación, y otra cosa es estar con la gente. Y el estar es bastante más que el intercambio de conocimientos. El estar tiene que ver con una noción de cercanía que quizá el FA, o nosotros mismos desde el Frente, no hemos sabido utilizar en su real dimensión”, concluyó.